АЗС в Киеве. Фото: Новини.LIVE/Диана Шлыкова

На украинских автозаправочных станциях в субботу, 14 ноября, зафиксировано точечное снижение цен на отдельные виды топлива. В частности, на Укрнафте бензин 95 Energy подешевел на 3 гривны за литр, а в сети UPG дизель EURO DIESEL подешевел на 34 копейки.

Новини.LIVE рассказывают об актуальных ценах на АЗС Украины.

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Цены на АЗС 14 ноября

ОККО:

Бензин Pulls 100 — 100,90 грн/л;

Бензин Pulls 95 — 93,90 грн/л;

Бензин А-95 Евро — 90,90 грн/л;

Дизельное топливо Pulls — 108,90 грн/л;

Дизельное топливо "Евро" — 105,90 грн/л;

Газ — 63,90 грн/л.

WOG:

Бензин 100 — 100,90 грн/л;

Бензин 95 (Mustang) — 93,90 грн/л;

Бензин 95 Евро — 90,90 грн/л;

Дизельное топливо Mustang — 108,90 грн/л;

Дизельное топливо Евро-5 — 105,90 грн/л;

Газ — 63,50 грн/л.

SOCAR:

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Бензин NANO 100 — 102,00 грн/л;

Бензин NANO 95 — 94,90 грн/л;

Бензин А-95 — 91,90 грн/л;

Дизельное топливо NANO Extro — 109,00 грн/л;

Дизельное топливо NANO — 106,00 грн/л;

Газ — 63,90 грн/л.

Укрнафта:

Бензин 95 (Energy) — 86,90 грн/л;

Бензин А-95 — 86,90 грн/л;

Бензин А-92 — 84,90 грн/л;

Дизельное топливо Energy — 104,90 грн/л;

Дизельное топливо — 102,90 грн/л;

Газ — 60,90 грн/л.

UPG:

Бензин UPG 100 — 97,90 грн/л;

Бензин UPG 95 — 89,90 грн/л;

Бензин A-95 — 86,90 грн/л;

Дизельное топливо upgDIESEL — 104,90 грн/л;

Дизельное топливо EURO DIESEL — 101,56 грн/л;

Газ: 60,90 грн/л.

Как писали Новини.LIVE, премьер-министр Украины Сергей Корецкий заявил, что на АЗС ожидается снижение цен на топливо. По его словам, это произойдет после того, как начнут поступать свежие поставки нефтепродуктов.

Ранее экономист Алексей Кущ заявил, что международный рынок нефтепродуктов по-прежнему остается нестабильным. Дополнительным риском может стать возобновление боевого противостояния между США и Ираном.