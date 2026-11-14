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Головна Новини дня Бензин подешевшав на 3 грн/л: актуальні ціни на АЗС 14 листопада

Бензин подешевшав на 3 грн/л: актуальні ціни на АЗС 14 листопада

Ua ru
14 листопада 2026 13:03
Ціни на бензин, дизель і газ в Україні 14 листопада: де подешевшало пальне Новини.LIVE/Діана Шликова
АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE/Діана Шликова

На українських автозаправних станціях у суботу, 14 листопада, зафіксовано точкове зниження вартості окремих видів пального. Зокрема, на Укрнафті бензин 95 Energy подешевшав на 3 гривні за літр, а в мережі UPG дизель EURO DIESEL подешевшав на 34 копійки.

Новини.LIVE розповідають про актуальні ціни на АЗС України.

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Ціни на АЗС 14 листопада

ОККО:

  • Бензин Pulls 100 — 100,90 грн/л;
  • Бензин Pulls 95 — 93,90 грн/л;
  • Бензин А-95 Євро — 90,90 грн/л;
  • ДП Pulls —108,90 грн/л;
  • ДП Євро — 105,90 грн/л;
  • Газ — 63,90 грн/л.

WOG: 

  • Бензин 100 — 100,90 грн/л;
  • Бензин 95 (Mustang) — 93,90 грн/л;
  • Бензин 95 Євро — 90,90 грн/л;
  • ДП Mustang — 108,90 грн/л;
  • ДП Євро-5 — 105,90 грн/л;
  • Газ — 63,50 грн/л.

SOCAR:

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  • Бензин NANO 100 — 102,00 грн/л;
  • Бензин NANO 95 — 94,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 91,90 грн/л;
  • ДП NANO Extro — 109,00 грн/л;
  • ДП NANO — 106,00 грн/л;
  • Газ — 63,90 грн/л.

Укрнафта:

  • Бензин 95 (Energy) — 86,90 грн/л;
  • Бензин А-95 — 86,90 грн/л;
  • Бензин А-92 — 84,90 грн/л;
  • ДП Energy — 104,90 грн/л;
  • ДП — 102,90 грн/л;
  • Газ — 60,90 грн/л.

UPG:

  • Бензин UPG 100 — 97,90 грн/л;
  • Бензин UPG 95 — 89,90 грн/л;
  • Бензин A-95 — 86,90 грн/л;
  • ДП upgDIESEL — 104,90 грн/л;
  • ДП EURO DIESEL — 101,56 грн/л;
  • Газ — 60,90 грн/л. 

Як писали Новини.LIVE, премʼєр України Сергій Корецький заявив, що на АЗС очікується зниження цін на пальне. За його словами, це відбудеться після того, як почнуть надходити свіжі поставки нафтопродуктів.

Раніше економіст Олексій Кущ заявив, що міжнародний ринок нафтопродуктів досі залишається нестабільним. Додатковим ризиком може стати поновлення бойового протистояння між США та Іраном.

ціни на паливо бензин Україна АЗС дизель
Аркадій Пастула - Редактор стічки новин
Автор:
Аркадій Пастула

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