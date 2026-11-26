Работник АЗС. Фото: Новини.LIVE

В Украине за последнюю неделю снизились цены на топливо. Бензин подешевел на 4–6 грн/л, дизель — на 2–5 грн/л, а автогаз — на 0,4–2 грн/л.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Interfax-Україна.

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Каковы цены на АЗС по состоянию на 26 ноября

Директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн сообщил, что с начала ноября 2026 года бензин в среднем подешевел на 7,81 грн/л, а дизельное топливо — на 7,05 грн/л. Отдельно он отметил, что автогаз также демонстрирует признаки снижения цены.

Цены на АЗС по состоянию на 26 ноября. Скриншот: interfax.com.ua

"Ожидаем, что цены на бензин будут постепенно опускаться ниже 80 грн/л, а цены на дизельное топливо массово опустятся ниже 90 грн/л", — спрогнозировал Куюн.

Директор консалтинговой группы "А-95" отметил, что в настоящее время нефть подешевела на мировых рынках. Он сообщил, что цена на нефть опустилась ниже 90 долларов за баррель, при этом темпы снижения замедлились. По мнению Куюна, для того чтобы такая тенденция продолжилась, необходимо полное разблокирование Ормузского пролива.

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