Автозаправочная станция. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Экономист Олег Устенко спрогнозировал возможное снижение цен на бензин и дизельное топливо в Украине на 20% в течение следующих двух недель. По его оценке, если сейчас литр топлива стоит примерно 90 гривен, то после удешевления его стоимость может упасть до 72 гривен, что позволит водителям экономить.

Об этом Олег Устенко заявил в эфире Вечір.LIVE, передает Новини.LIVE.

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Насколько могут снизиться цены на бензин и дизель

По словам экономиста, потенциальное удешевление коснется обоих основных видов автомобильного топлива.

Устенко считает, что водители могут увидеть существенные изменения на ценниках АЗС уже в течение ближайших 14 дней.

"Любую цену, которую вы видите сейчас на АЗС, и это касается как дизеля, так и бензина, смело можно умножать на 0,8, чтобы понять, какой будет цена на нефтепродукт", — отметил экономист.

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Если литр топлива сейчас стоит 100 гривен, то после возможного снижения на 20% его цена составит 80 гривен.

Отметим, что фактическая стоимость бензина и дизельного топлива будет зависеть от рыночной ситуации и ценовой политики отдельных сетей.

Напомним, ранее Новини.LIVE сообщал, что директор консалтинговой компании "А-95" Сергей Куюн спрогнозировал подорожание автогаза до 63–67 грн за литр уже в ноябре.

Также Новини.LIVE писал, что 15 ноября украинские АЗС частично пересмотрели цены на топливо. Сеть "Укрнафта" снизила стоимость стандартного дизеля на гривну — до 101,90 грн за литр, тогда как автогаз подорожал.