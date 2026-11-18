Автозаправна станція. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Економіст Олег Устенко спрогнозував можливе зниження цін на бензин і дизельне пальне в Україні на 20% протягом наступних двох тижнів. За його оцінкою, якщо зараз літр пального коштує приблизно 90 гривень, то після здешевлення його вартість може впасти до 72 гривень, що дозволить водіям заощаджувати.

Про це Олег Устенко заявив в ефірі Вечір.LIVE, передає Новини.LIVE.

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Наскільки можуть знизитися ціни на бензин і дизель

За словами економіста, потенційне здешевлення стосуватиметься обох основних видів автомобільного пального.

Устенко вважає, що водії можуть побачити суттєві зміни на цінниках АЗС уже протягом найближчих 14 днів.

"Будь-яку ціну, яку ви бачите зараз на АЗС, і це стосується і дизеля, і бензину, сміливо можна перемножувати на 0,8, щоб зрозуміти, якою буде ціна на нафтопродукт", — зазначив економіст.

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Якщо літр пального зараз коштує 100 гривень, то після можливого зниження на 20% його ціна становитиме 80 гривень.

Зазначимо, що фактична вартість бензину та дизельного пального залежатиме від ринкової ситуації й цінової політики окремих мереж.

Нагадаємо, раніше Новини.LIVE повідомляв, що директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн спрогнозував подорожчання автогазу до 63–67 грн за літр вже в листопаді.

Також Новини.LIVE писав, що 15 листопада українські АЗС частково переглянули ціни на пальне. Мережа "Укрнафта" знизила вартість стандартного дизеля на гривню — до 101,90 грн за літр, тоді як автогаз подорожчав.

