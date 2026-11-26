Працівник АЗС. Фото: Новини.LIVE

В Україні за останній тиждень знизилися ціни на паливо. Бензин подешевшав на 4–6 грн/л, дизель — на 2–5 грн/л, а автогаз — на 0,4–2 грн/л.

Про це повідомляє Новини.LIVE посилаючись на Interfax-Україна.

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Які ціни на АЗС станом на 26 листопада

Директор консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн повідомив, що від початку листопада 2026 року бензин у середньому подешевшав на 7,81 грн/л, а дизельне пальне — на 7,05 грн/л. Окремо він зазначив, що автогаз теж має ознаки зниження ціни.

Ціни на АЗС станом на 26 листопада. Скриншот: interfax.com.ua

"Очікуємо, що ціни на бензин будуть поступово переміщуватись нижче за 80 грн/л, а по дизпальному масово пірнатимуть нижче за 90 грн/л", — спрогнозував Куюн.

Директор консалтингової групи "А-95" зазначив, що наразі нафта здешевіла на світових ринках. Він повідомив, що ціна нафти опустилась нижче 90 доларів за барель, водночас ці темпи сповільнились. На думку Куюна, щоб така тенденція продовжилась, необхідне повне розблокування Ормузької протоки.

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Ми писали, що економіст Олег Устенко повідомив, що ціни на бензин та дизель можуть знизитись на 20%. На думку експерта, різниця у вартості надасть змогу водіям заощаджувати.

Новини.LIVE інформували, що у тимчасово окупованому Криму через українські атаки на незаконно побудований Керченський міст зафіксували труднощі з паливом. Станом на 19 листопада у Севастополі розкупили весь бензин на АЗС.