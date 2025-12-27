Видео
Белый подтвердил встречу Трампа и Зеленского

Белый подтвердил встречу Трампа и Зеленского

Ua ru
Дата публикации 27 декабря 2025 07:14
Трамп встретится с Зеленским 28 декабря
Дональд Трамп и Владимир Зеленский во время встречи 18 августа 2025 года. Фото: Reuters

Завтра в воскресенье, 28 декабря, во Флориде состоится встреча президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Переговоры пройдут вечером по киевскому времени.

Об этом говорится в распространенным Белым домом графике президента США, в частности, на сайте Roll Call.

Читайте также:

Встреча Трампа и Зеленского 28 декабря

Согласно опубликованной информации, встреча будет закрытой и начнется в 15:00 по местному времени (22:00 по киевскому).

Переговоры между двумя лидерами пройдут в частной резиденции Трампа Мар-а-Лаго (в Палм-Бич, штат Флорида).

Зеленский и Трамп проведут встречу во Флориде 28 декабря
Зеленский встретиться с Трампом в Мар-а-Лаго. Фото: скриншот с сайта

Напомним, Владимир Зеленский в интервью Axios сказал, что на встрече с Трампом надеется принять с ним рамочное соглашение о завершении войны и вынести его на референдум. Кроме того, он стремиться договориться о лучшей позиции по территориям.

Также отметим, что сам Трамп анонсировал в ближайшее время разговор с Путиным. Точную дату он не назвал, но сказал, что длительность разговора будет столько, сколько он захочет.

Владимир Зеленский Дональд Трамп война в Украине Флорида мирный план мирные переговоры
Ткач Эдуард - редактор
Автор:
Ткач Эдуард
