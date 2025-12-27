Відео
Білий підтвердив зустріч Трампа і Зеленського

Білий підтвердив зустріч Трампа і Зеленського

Ua ru
Дата публікації: 27 грудня 2025 07:14
Трамп зустрінеться із Зеленським 28 грудня
Дональд Трамп і Володимир Зеленський під час зустрічі 18 серпня 2025 року. Фото: Reuters

Завтра в неділю, 28 грудня, у Флориді відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Переговори відбудуться ввечері за київським часом.

Про це йдеться в поширеному Білим домом графіку президента США, зокрема, на сайті Roll Call.

Читайте також:

Зустріч Трампа і Зеленського 28 грудня

Згідно з опублікованою інформацією, зустріч буде закритою і розпочнеться о 15:00 за місцевим часом (22:00 за київським).

Переговори між двома лідерами пройдуть у приватній резиденції Трампа Мар-а-Лаго (у Палм-Біч, штат Флорида).

Зеленский и Трамп проведут встречу во Флориде 28 декабря
Зеленський зустрінеться з Трампом у Мар-а-Лаго. Фото: скріншот із сайту

Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios сказав, що на зустрічі з Трампом сподівається ухвалити з ним рамкову угоду про завершення війни і винести її на референдум. Крім того, він прагне домовитися про кращу позицію щодо територій.

Також зазначимо, що сам Трамп анонсував найближчим часом розмову з Путіним. Точної дати він не назвав, але сказав, що тривалість розмови буде стільки, скільки він захоче.

Володимир Зеленський Дональд Трамп війна в Україні Флорида мирний план мирні переговори
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
