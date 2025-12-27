Трамп зустрінеться із Зеленським 28 грудня

Білий підтвердив зустріч Трампа і Зеленського
Завтра в неділю, 28 грудня, у Флориді відбудеться зустріч президента США Дональда Трампа і президента України Володимира Зеленського. Переговори відбудуться ввечері за київським часом.
Про це йдеться в поширеному Білим домом графіку президента США, зокрема, на сайті Roll Call.
Зустріч Трампа і Зеленського 28 грудня
Згідно з опублікованою інформацією, зустріч буде закритою і розпочнеться о 15:00 за місцевим часом (22:00 за київським).
Переговори між двома лідерами пройдуть у приватній резиденції Трампа Мар-а-Лаго (у Палм-Біч, штат Флорида).
Нагадаємо, Володимир Зеленський в інтерв'ю Axios сказав, що на зустрічі з Трампом сподівається ухвалити з ним рамкову угоду про завершення війни і винести її на референдум. Крім того, він прагне домовитися про кращу позицію щодо територій.
Також зазначимо, що сам Трамп анонсував найближчим часом розмову з Путіним. Точної дати він не назвав, але сказав, що тривалість розмови буде стільки, скільки він захоче.
Читайте Новини.LIVE!