Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Бельгия выделит Украине еще 100 млн евро военной помощи

Бельгия выделит Украине еще 100 млн евро военной помощи

Ua ru
Дата публикации 29 августа 2025 13:54
Бельгия увеличила военную помощь Украине до 1,1 миллиарда евро
Министр иностранных дел Украины Сибига, министр иностранных дел Бельгии Прево, министр иностранных дел Люксембурга Беттель и генеральный директор по вопросам европейского сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов Баккер. Фото: REUTERS/Нина Ляшонок

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что Бельгия в этом году выделит Украине дополнительно 100 миллионов евро военной помощи. Это станет возможным благодаря механизму PURL.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в соцсети X.

Реклама
Читайте также:

Украина получит от Бельгии дополнительный пакет помощи в рамках программы PURL

null
Заявление Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Эта сумма дополнит уже предоставленный Брюсселем пакет поддержки на 1 миллиард евро.

Глава Минобороны поблагодарил своего коллегу Тео Франкену, правительство и народ Бельгии за солидарность с Украиной.

Напомним, недавно правительство Латвии приняло решение выделить 2 млн евро на закупку вооружения для Украины в рамках международной инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Тем временем в США одобрили передачу Украине новых ракет. Стало известно, когда они поступят.

Денис Шмыгаль Украина Бельгия помощь война в Украине PURL
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации