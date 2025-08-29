Бельгия увеличила военную помощь Украине до 1,1 миллиарда евро

Министр иностранных дел Украины Сибига, министр иностранных дел Бельгии Прево, министр иностранных дел Люксембурга Беттель и генеральный директор по вопросам европейского сотрудничества Министерства иностранных дел Нидерландов Баккер. Фото: REUTERS/Нина Ляшонок

Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что Бельгия в этом году выделит Украине дополнительно 100 миллионов евро военной помощи. Это станет возможным благодаря механизму PURL.

Об этом Денис Шмыгаль сообщил в соцсети X.

Заявление Дениса Шмыгаля. Фото: скриншот

Эта сумма дополнит уже предоставленный Брюсселем пакет поддержки на 1 миллиард евро.

Глава Минобороны поблагодарил своего коллегу Тео Франкену, правительство и народ Бельгии за солидарность с Украиной.

Напомним, недавно правительство Латвии приняло решение выделить 2 млн евро на закупку вооружения для Украины в рамках международной инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

