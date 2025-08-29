Бельгия увеличила военную помощь Украине до 1,1 миллиарда евро

Бельгия выделит Украине еще 100 млн евро военной помощи
Министр обороны Денис Шмыгаль сообщил, что Бельгия в этом году выделит Украине дополнительно 100 миллионов евро военной помощи. Это станет возможным благодаря механизму PURL.
Об этом Денис Шмыгаль сообщил в соцсети X.
Украина получит от Бельгии дополнительный пакет помощи в рамках программы PURL
Эта сумма дополнит уже предоставленный Брюсселем пакет поддержки на 1 миллиард евро.
Глава Минобороны поблагодарил своего коллегу Тео Франкену, правительство и народ Бельгии за солидарность с Украиной.
Напомним, недавно правительство Латвии приняло решение выделить 2 млн евро на закупку вооружения для Украины в рамках международной инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).
Тем временем в США одобрили передачу Украине новых ракет. Стало известно, когда они поступят.
Читайте Новини.LIVE!