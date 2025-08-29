Відео
Бельгія виділить Україні ще 100 млн євро військової допомоги

Дата публікації: 29 серпня 2025 13:54
Бельгія збільшила військову допомогу Україні до 1,1 мільярда євро
Міністр закордонних справ України Сибіга, міністр закордонних справ Бельгії Прево, міністр закордонних справ Люксембургу Беттель та генеральний директор з питань європейського співробітництва Міністерства закордонних справ Нідерландів Баккер. Фото: REUTERS/Ніна Ляшонок

Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що Бельгія цього року виділить Україні додатково 100 мільйонів євро військової допомоги. Це стане можливим завдяки механізму PURL.

Про це Денис Шмигаль повідомив у соцмережі X.

Читайте також:

Україна отримає від Бельгії додатковий пакет допомоги в межах програми PURL

Заява Дениса Шмигаля. Фото: скриншот

Ця сума доповнить уже наданий Брюсселем пакет підтримки на 1 мільярд євро.

Очільник Міноборони подякував своєму колезі Тео Франкену, уряду та народу Бельгії за солідарність із Україною. 

Нагадаємо, нещодавно уряд Латвії прийняв рішення виділити 2 млн євро на закупівлю озброєння для України в межах міжнародної ініціативи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).

Тим часом в США схвалили передачу Україні нових ракет. Стало відомо, коли вони надійдуть.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
