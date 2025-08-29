Бельгія збільшила військову допомогу Україні до 1,1 мільярда євро

Бельгія виділить Україні ще 100 млн євро військової допомоги
Міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що Бельгія цього року виділить Україні додатково 100 мільйонів євро військової допомоги. Це стане можливим завдяки механізму PURL.
Про це Денис Шмигаль повідомив у соцмережі X.
Україна отримає від Бельгії додатковий пакет допомоги в межах програми PURL
Ця сума доповнить уже наданий Брюсселем пакет підтримки на 1 мільярд євро.
Очільник Міноборони подякував своєму колезі Тео Франкену, уряду та народу Бельгії за солідарність із Україною.
Нагадаємо, нещодавно уряд Латвії прийняв рішення виділити 2 млн євро на закупівлю озброєння для України в межах міжнародної ініціативи PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).
