В Бельгии заявили, что хотят войти в "Коалицию решительных"

Министр обороны Бельгии Тео Франкен. Фото: БТА

Министр обороны Бельгии Тео Франкен заявил, что его страна может принять участие в составе "Коалиции решительных" вместе с Британией и Францией. По его словам, Бельгия готова отправить свои войска после завершения войны в Украине.

Об этом говорится на сайте Европейского Совета.

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"Мы готовы в составе "коалиции решительных" вместе с Великобританией и Францией начать действовать на украинской территории сразу после заключения перемирия", — сказал Франкен.

Так, он имел в виду потенциальное развертывание войск страны после окончания активной фазы боевых действий, которое имеет целью стабилизацию ситуации.

Однако министр обороны страны не уточнил, о каких форматах присутствия войск в Украине идет речь.

Напомним, 10 мая в Киеве состоялось заседание "Коалиции желающих" с участием европейских лидеров.

А президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что "Коалиция решительных" ежедневно работает с партнерами над предложением о создании военного контингента, который направят в Украину.