У Бельгії заявили, що хочуть увійти до "Коаліції рішучих"

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен. Фото: БТА

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен заявив, що його країна може взяти участь у складі "Коаліції рішучих" разом із Британією та Францією. За його словами, Бельгія готова відправити свої війська після завершення війни в Україні.

Про це йдеться на сайті Європейської Ради.

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"Ми готові у складі "коаліції рішучих" разом з Великою Британією та Францією почати діяти на українській території одразу після укладання перемир’я", — сказав Франкен.

Так, він мав на увазі потенційне розгортання військ країни після закінчення активної фази бойових дій, яке має на меті стабілізацію ситуації.

Однак міністр оборони країни не уточнив, про які формати присутності військ в Україні йдеться.

Нагадаємо, 10 травня у Києві відбулося засідання "Коаліції охочих" за участі європейських лідерів.

А президент Франції Емманюель Макрон заявив, що "Коаліція рішучих" щодня працює з партнерами над пропозицією щодо створення військового контингенту, який направлять в Україну.