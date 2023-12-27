Отец-основатель Европейского союза Жак Делор скончался в 98-летнем возрасте

Жак Делор. Фото: Nathalie Koulischer/Reuters

Во Франции скончался бывший президент Еврокомиссии и экс-глава французского Минфина Жак Делор. Чиновник отошел в мир иной в возрасте 98 лет.

Об этом сообщает The Guardian.

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Жак Делор во Франции в 1991 на встрече с молодежью. Источник: соцсети

Издание отмечает, что благодаря Делору был создан единый рынок Евросоюза. Именно он ввел в обращение евро как единую валюту.

В течение 1981-1984 гг. он возглавлял Министерство финансов Франции, а с 1985 по 1995 годы был президентом Еврокомиссии. В течение своего пребывания на посту ему удалось ввести единый рынок, который вступил в силу в январе 1993 года, а также разрешил свободное перемещение людей, капитала, товаров и услуг в рамках Европейского экономического сообщества.

За многочисленную деятельность на национальной и международной арене Жак Делор получил десять государственных наград, включая Францию, Австрию, Испанию и Польшу. Одним из первых на его смерть отреагировал президент Франции Эммануэль Макрон.

Пост Макрона. Источник: соцсети

"Государственный деятель французской судьбы, неисчерпаемый архитектор нашей Европы и борец за человеческую справедливость — Жак Делор был всем этим. Его преданность делу, его идеалы и его честность всегда будут вдохновлять нас. Я приветствую его работу, его память и разделяю горе его семьи", — сказал он.

Пост Урсулы фон дер Ляйен. Источник: соцсети

Также его смерть прокомментировала и действующая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

"Жак Делор был провидцем, который сделал нашу Европу сильнее. Мы плачем", — сказала она.

Напомним, что ЕС выплатил Украине последние 1,5 млрд евро из пакета поддержки на 2023 год. Еще раньше блок принял 12-й пакет санкций против России. Ограничения направлены на важные сектора экономики страны-агрессора и возможности обходить прежние санкции.