Батько-засновник Європейського союзу Жак Делор помер у 98-річному віці

Жак Делор. Фото: Nathalie Koulischer/Reuters

У Франції помер колишній президент Єврокомісії та ексголова французького Мінфіну Жак Делор. Урядовець відійшов у вічність у віці 98 років.

Про це повідомляє The Guardian.

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Жак Делор у Франції у 1991 році на зустрічі з молоддю. Джерело: соцмережі

Видання зазначає, що завдяки Делору було створено єдиний ринок Євросоюзу. Саме він ввів в обіг євро, як єдину валюту.

Протягом 1981–1984 рр. він очолював Міністерство фінансів Франції, а з 1985 по 1995 роки, був президентом Єврокомісії. Протягом свого перебування на посту, йому вдалося запровадити єдиний ринок, який набув чинності у січні 1993 року, а також дозволив вільне переміщення людей, капіталу, товарів та послуг у межах Європейського економічного співтовариства.

За численну діяльність на національній та міжнародній арені Жак Делор отримав десять державних нагород, у тому числі у Франції, Австрії, Іспанії та Польщі. Одним з перших на його смерть відреагував президент Франції Еманюель Макрон.

Допис Макрона. Джерело: соцмережі

"Державний діяч французької долі, невичерпний архітектор нашої Європи та борець за людську справедливість — Жак Делор був усім цим. Його відданість справі, його ідеали та його чесність завжди надихатимуть нас. Я вітаю його роботу, його пам’ять, і розділяю горе його родини", — сказав він.

Допис Урсули фон дер Ляйєн. Джерело: соцмережі

Також його смерть прокоментувала й чинна голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн.

"Жак Делор був провидцем, який зробив нашу Європу сильнішою. Ми плачемо", — сказала вона.

Нагадаємо, що ЄС виплатив Україні останні 1,5 мільярда євро з пакета підтримки на 2023 рік. Ще раніше блок ухвалив 12-й пакет санкцій проти Росії. Обмеження спрямовані на важливі сектори економіки країни-агресора та можливості обходити минулі санкції.