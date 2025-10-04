Родители нанесли смертельные травмы четырехлетнему сыну — они предстанут перед судом

Женщина, которая до смерти забила маленького сына. Фото: Прокуратура Украины

В Днепропетровской области супруги до смерти забили своего четырехлетнего сына. Злоумышленников будут судить.

Об этом в четверг, 2 октября, сообщили в Днепропетровской областной прокуратуре.

Детали дела

По данным следствия, в июле текущего года фигуранты в течение более четырех суток били своего ребенка руками, ногами и металлической трубой. Причиной избиения стало то, что мальчик без разрешения взял со стола хлеб и печенье. Пострадавший скончался от травматического шока. На его теле обнаружили по меньшей мере 22 травмы: 12 в области головы и более десяти в областях туловища и конечностей. Кроме того, родители сломали малышу руку и вывихнули плечо.

Какое наказание грозит убийцам

За содеянное супруги могут остаток жизни провести в тюрьме. На данный момент обвиняемые находятся под стражей без права внесения залога.

Отец, который до смерти забил четырехлетнего сына. Фото: Прокуратура Украины

Также суд рассматривает иск о лишении их родительских прав, поскольку в этой семье воспитывались еще два ребенка.

