Батьки завдали смертельних травм чотирирічному сину — вони постануть перед судом

Батьки через хліб і печиво вбили дитину — їх судитимуть
У Дніпропетровській області подружжя до смерті забило свого чотирирічного сина. Зловмисників судитимуть.
Про це в четвер, 2 жовтня, повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.
Деталі справи
За даними слідства, у липні поточного року фігуранти впродовж понад чотирьох діб били свою дитину руками, ногами та металевою трубою. Причиною побиття стало те, що хлопчик без дозволу взяв зі столу хліб і печиво. Потерпілий помер від травматичного шоку. На його тілі виявили щонайменше 22 травми: 12 у ділянці голови та понад десять у ділянках тулуба й кінцівок. Крім того, батьки зламали малюкові руку й вивихнули плече.
Яке покарання загрожує вбивцям
За вчинене подружжя може решту життя провести у в'язниці. Наразі обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави.
Також суд розглядає позов щодо позбавлення їх батьківських прав, оскільки в цій родині виховувалися ще дві дитини.
