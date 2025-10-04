Батьки завдали смертельних травм чотирирічному сину — вони постануть перед судом

Жінка, яка до смерті забила маленького сина. Фото: Прокуратура України

У Дніпропетровській області подружжя до смерті забило свого чотирирічного сина. Зловмисників судитимуть.

Про це в четвер, 2 жовтня, повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Деталі справи

За даними слідства, у липні поточного року фігуранти впродовж понад чотирьох діб били свою дитину руками, ногами та металевою трубою. Причиною побиття стало те, що хлопчик без дозволу взяв зі столу хліб і печиво. Потерпілий помер від травматичного шоку. На його тілі виявили щонайменше 22 травми: 12 у ділянці голови та понад десять у ділянках тулуба й кінцівок. Крім того, батьки зламали малюкові руку й вивихнули плече.

Яке покарання загрожує вбивцям

За вчинене подружжя може решту життя провести у в'язниці. Наразі обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави.

Батько, який до смерті забив чотирирічного сина. Фото: Прокуратура України

Також суд розглядає позов щодо позбавлення їх батьківських прав, оскільки в цій родині виховувалися ще дві дитини.

