Головна Новини дня Батьки через хліб і печиво вбили дитину — їх судитимуть

Батьки через хліб і печиво вбили дитину — їх судитимуть

Ua ru
Дата публікації: 4 жовтня 2025 00:33
Батьки завдали смертельних травм чотирирічному сину — вони постануть перед судом
Жінка, яка до смерті забила маленького сина. Фото: Прокуратура України

У Дніпропетровській області подружжя до смерті забило свого чотирирічного сина. Зловмисників судитимуть.

Про це в четвер, 2 жовтня, повідомили у Дніпропетровській обласній прокуратурі.

Деталі справи 

За даними слідства, у липні поточного року фігуранти впродовж понад чотирьох діб били свою дитину руками, ногами та металевою трубою. Причиною побиття стало те, що хлопчик без дозволу взяв зі столу хліб і печиво. Потерпілий помер від травматичного шоку. На його тілі виявили щонайменше 22 травми: 12 у ділянці голови та понад десять у ділянках тулуба й кінцівок. Крім того, батьки зламали малюкові руку й вивихнули плече. 

Яке покарання загрожує вбивцям

За вчинене подружжя може решту життя провести у в'язниці. Наразі обвинувачені перебувають під вартою без права внесення застави.

Чоловік, який до смерті забив маленького сина
Батько, який до смерті забив чотирирічного сина. Фото: Прокуратура України 

Також суд розглядає позов щодо позбавлення їх батьківських прав, оскільки в цій родині виховувалися ще дві дитини.

Вікторія Козир - редактор
Автор:
Вікторія Козир
