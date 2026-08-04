Бараку Обаме — 65 лет: почему его президентство стало переломным для Украины

44-й президент США Барак Обама. Фото: Барак Обама/Facebook

Иванна Чайка редактор политических новостей

Во вторник, 4 августа, 44-й президент Соединённых Штатов Америки Барак Обама отмечает 65-летие. Он стал первым афроамериканцем во главе Белого дома, дважды победил на президентских выборах, получил Нобелевскую премию мира и вошел в историю как один из самых влиятельных американских лидеров XXI века. Именно во время его президентства Россия оккупировала Крым и начала войну на Донбассе, а США впервые после обретения Украиной независимости стали одним из ключевых партнеров Киева в противодействии российской агрессии.

Новини.LIVE рассказывают о детстве, образовании, политической карьере, годах президентства Барака Обамы, решениях в отношении Украины и жизни после Белого дома.

Детство и юность Обамы

Барак Хусейн Обама родился 4 августа 1961 года в Гонолулу на Гавайях. Его матерью была американка Энн Данем, а отцом — студент из Кении Барак Обама-старший. Когда будущий президент был ещё маленьким, родители развелись.

Часть детства он провёл в Индонезии, куда переехал после второго брака матери. Там он учился в местных школах, выучил индонезийский язык и впервые познакомился с различными культурами, что, как он впоследствии неоднократно упоминал, существенно повлияло на его мировоззрение.

В десять лет Обама вернулся на Гавайи, где жил вместе с бабушкой и дедушкой и учился в престижной школе Punahou School. После её окончания поступил в частный колледж Occidental в Лос-Анджелесе, а впоследствии перевёлся в Колумбийский университет в Нью-Йорке, где получил степень бакалавра политологии.

После учебы работал финансовым аналитиком, координировал общественные проекты и занимался оказанием помощи жителям неблагополучных районов Чикаго.

В 1988 году Обама поступил в Гарвардскую школу права. Уже через год он стал первым афроамериканцем, избранным президентом авторитетного юридического издания Harvard Law Review.

Барак Обама с женой Мишель. Фото: Барак Обама/Facebook

После окончания учебы он вернулся в Чикаго, работал адвокатом, преподавал конституционное право в Чикагском университете и занимался общественной деятельностью.

Путь в политику

Политическая карьера Обамы началась в 1996 году, когда его избрали в Сенат штата Иллинойс. В 2004 году он стал сенатором США, а его выступление на съезде Демократической партии принесло ему общенациональную известность.

В 2008 году Обама победил на президентских выборах, опередив кандидата от Республиканской партии Джона Маккейна. 20 января 2009 года он официально вступил в должность президента США, а в 2012 году был переизбран на второй срок.

Президентство Барака Обамы

За восемь лет пребывания в должности Барак Обама столкнулся с рядом глобальных вызовов. В начале его президентского срока США переживали последствия мирового финансового кризиса, а администрация президента проводила масштабные экономические реформы. Одним из самых известных решений стала медицинская реформа Obamacare, которая расширила доступ американцев к медицинскому страхованию.

В 2009 году Обама получил Нобелевскую премию мира "за выдающиеся усилия по укреплению международной дипломатии и сотрудничества между народами". Это решение тогда вызвало широкую дискуссию, ведь награду он получил менее чем через год после вступления в должность президента.

Как Обама поддерживал Украину после начала российской агрессии

Президентство Барака Обамы стало переломным и для Украины. Именно в 2014 году Россия оккупировала Крым и начала боевые действия на Донбассе. Вашингтон одним из первых осудил действия Кремля и заявил о поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины.

Барак Обама машет рукой сторонникам. Фото: Барак Обама/Facebook

Администрация Обамы совместно с Европейским Союзом ввела масштабные санкции против России. Ограничения коснулись высокопоставленных чиновников, государственных банков, оборонной отрасли и энергетического сектора РФ. Именно тогда был заложен санкционный механизм, который США и их союзники постепенно расширяли в последующие годы.

При президентстве Обамы Соединенные Штаты значительно увеличили финансовую поддержку Украины. Средства направлялись на экономическую стабилизацию, реформы, укрепление государственных институтов и поддержку украинской армии.

Отдельным направлением стала помощь в сфере безопасности. Украина получила американские бронированные автомобили Humvee, радары для борьбы с артиллерийскими батареями, беспилотники, средства связи, медицинское оборудование, бронежилеты и другое нелетальное военное снаряжение. Кроме того, американские инструкторы приступили к подготовке украинских военных на Яворовском полигоне во Львовской области.

В то же время администрация Обамы отказалась передавать Украине летальное вооружение. В Белом доме опасались, что такой шаг может привести к дальнейшей эскалации конфликта с Россией. Это решение неоднократно критиковали как американские политики, так и украинские власти. Лишь в 2017 году, уже после окончания президентского срока Обамы, администрация Дональда Трампа одобрила продажу Украине противотанковых ракетных комплексов Javelin.

Жизнь Обамы после Белого дома

20 января 2017 года Барак Обама покинул президентский пост, передав его Дональду Трампу. По окончании срока полномочий он вместе с женой Мишель Обамой создал Obama Foundation, занимается образовательными и общественными проектами, издал несколько книг и регулярно комментирует международные события.

Барак Обама в костюме. Фото: Барак Обама/Facebook

После начала полномасштабного вторжения России он неоднократно выражал поддержку Украине и призывал международное сообщество продолжать оказывать помощь украинскому народу.

Несмотря на споры по поводу отдельных решений его администрации, именно при президентстве Барака Обамы США впервые ввели масштабные санкции против России из-за агрессии против Украины, начали системную военную подготовку украинских военных и существенно расширили стратегическое партнерство между Киевом и Вашингтоном.

Как писали Новини.LIVE, президент Владимир Зеленский заявил, что не хочет сравнивать президентов США, ведь каждый из них по-своему поддерживал Украину. Он подчеркнул, что для Киева важнее всего сохранить двухпартийную поддержку со стороны Соединенных Штатов. Зеленский также поблагодарил американский народ за помощь Украине.

Кроме того, Зеленский заявил, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом существенно улучшились после личной встречи в Ватикане. По словам главы государства, именно краткая беседа тет-а-тет стала переломным моментом и помогла наладить доверительный диалог. Президент отметил, что такие взаимоотношения между лидерами имеют важное значение для Украины.