Совладелец Fire Point Денис Штилерман. Фото: Следствие.инфо

Украинская баллистика FP-7 компании Fire Point уже прошла боевое применение. Однако возникает вопрос относительно её использования с фугазно-осколочной боевой частью, ведь доставка 200 кг взрывчатки на расстояние 300 км обходится примерно в 600 тысяч долларов.

Об этом заявил совладелец и главный конструктор Fire Point Денис Штилерман в эфире ТСН, передает Новини.LIVE.

Реклама

Штилерман об украинской баллистической ракете FP-7

Денис Штилерман сообщил, что использование украинской баллистической ракеты FP-7 для поражения целей на расстоянии около 300 км является дорогостоящим, если сравнивать с дронами компании Fire Point.

Стало известно, что доставка взрывчатки весом 200 кг с помощью баллистической ракеты обходится в 600 тысяч долларов. Но ту же задачу, по словам Штилермана, может выполнить беспилотник FP-2 примерно за 50 тысяч долларов.

"Доставлять 200 кг на расстояние 300 км за 600 тысяч долларов, когда можно сделать это за 50 тысяч долларов, не имеет никакого смысла", — сказал он.

Читайте также:

Отдельно он отметил, что украинская баллистическая ракета FP-7 намного дешевле американской баллистической ракеты ATACMS. Экономическая целесообразность ракеты компании Fire Point FP-7 может измениться в случае появления новой версии ракеты с кассетной боевой частью.

Мы писали, что президент Владимир Зеленский сообщил, что в настоящее время Украина сотрудничает с международными партнерами в оборонной сфере. В частности, речь идет об укреплении украинской ПВО и получении боеприпасов для истребителей F-16.

Новини.LIVE сообщали, что лидер Украины также заявил, что государство планирует усилить удары по России. По его словам, речь идет об увеличении дальности ракет и беспилотников, ключевые направления уже определили во время доклада.