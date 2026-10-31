Співвласник Fire Point Денис Штілерман. Фото: Слідство.інфо

Українська балістика FP-7 компанії Fire Point наразі пройшла бойове застосування. Однак постає питання щодо її використання з фугасно-уламковою бойовою частиною, адже доставлення 200 кг вибухівки на відстань 300 км коштує аж близько 600 тисяч доларів.

Про це заявив співвласник і головний конструктор Fire Point Денис Штілерман в ефірі ТСН, передає Новини.LIVE.

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Штірлерман про українську балістику FP-7

Денис Штілерман повідомив, що використання української балістичної ракети FP-7 для ураження цілей на відстані близько 300 км є дорогим, якщо порівнювати з дронами компанії Fire Point.

Стало відомо, що доставлення вибухівки вагою 200 кг балістикою коштує 600 тисяч доларів. Але ту саму задачу, за словами Штілермана, може виконати безпілотник FP-2 приблизно за 50 тисяч доларів.

"Доставляти 200 кг на 300 км за 600 тисяч доларів, коли ти можеш це робити за 50 тисяч доларів, немає ніякого сенсу", — сказав він.

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Окремо він зазначив, що українська балістика FP-7 набагато дешевша за балістичну ракету США ATACMS. Економічна доцільність ракети компанії Fire Point FP-7 може змінитись у разі появи нової версії ракети з касетною бойовою частиною.

Ми писали, що президент Володимир Зеленський повідомив, що наразі Україна працює з міжнародними партнерами в оборонній сфері. Зокрема йдеться про посилення української ППО та отримання амуніції для винищувачів F-16.

Новини.LIVE інформували, що лідер України також заявив, що держава планує посилити удари по Росії. За його словами, йдеться про збільшення дальності ракет та безпілотників, ключові напрямки вже визначили під час доповіді.