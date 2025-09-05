У Байдена снова диагностировали рак - как его лечат

Бывший президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Бывший президент США Джо Байден недавно перенес операцию Мооса для удаления раковых поражений кожи. Процедура состоялась вскоре после того, как у 82-летнего политика диагностировали агрессивную форму рака простаты с метастазами в кости.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на пресс-секретаря политика.

Журналистам неизвестно о точной дате проведения операции, однако информация появилась после распространения в сети видео, где у Байдена виден шрам на лбу.

Хирургия Мооса является методом, когда слои кожи последовательно удаляют и исследуют под микроскопом до тех пор, пока не исчезнут все раковые клетки. Эту технику применяют для новообразований, которые быстро растут, рецидивируют или локализованы на лице и других участках тела.

Напомним, что это не первый случай возникновения онкозаболевания у Байдена. В 2023 году, еще будучи президентом, он перенес удаление опухоли из грудной клетки, которая оказалась базальноклеточной карциномой. Врач тогда заявил, что вся пораженная ткань была удалена, а пациент будет оставаться под дерматологическим наблюдением.

В мае 2025 года у Джо Байдена диагностировали рак простаты. В СМИ и соцсетях распространялись теории, что болезнь экс-президента США тщательно скрывали, однако потом в Белом доме прокомментировали, как именно у политика диагностировали опасную болезнь.