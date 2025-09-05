У Байдена знову діагностували рак — як його лікують

Колишній президент США Джо Байден. Фото: REUTERS/Ken Cedeno

Колишній президент США Джо Байден нещодавно переніс операцію Мооса для видалення ракових уражень шкіри. Процедура відбулася невдовзі після того, як у 82-річного політика діагностували агресивну форму раку простати з метастазами у кістки.

Про це повідомляє CNN із посиланням на речника політика.

Байден переніс іще одну операцію для боротьби з раком

Журналістам невідомо про точну дату проведення операції, однак інформація з’явилася після поширення в мережі відео, де у Байдена видно шрам на чолі.

Хірургія Мооса є методом, коли шари шкіри послідовно видаляють і досліджують під мікроскопом доти, доки не зникнуть усі ракові клітини. Цю техніку застосовують для новоутворень, що швидко ростуть, рецидивують або локалізовані на обличчі та інших ділянках тіла.

Нагадаємо, що це не перший випадок виникнення онкохвороби у Байдена. У 2023 році, ще бувши президентом, він переніс видалення пухлини з грудної клітки, яка виявилася базальноклітинною карциномою. Лікар тоді заявив, що вся уражена тканина була вилучена, а пацієнт залишатиметься під дерматологічним наглядом.

У травні 2025 року в Джо Байдена діагностували рак простати. У ЗМІ та соцмережах ширились теорії, що хворобу експрезидента США ретельно приховували, проте потім у Білому домі прокоментували, як саме у політика діагностували небезпечну хворобу.