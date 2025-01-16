Байден призвал внести поправку в Конституцию США, чтобы президенты не могли избежать ответственности

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

В среду, 15 января, президент США Джо Байден выступил с прощальным обращением к нации. В ходе выступления он призвал внести изменения в Конституцию США, чтобы президенты не могли избежать ответственности за преступления, совершенные во время правления.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома и The New York Times.

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"Власть президента не безгранична. Она не абсолютна. И этого не должно быть", — заявил Байден.

В СМИ напоминают, что летом Верховный суд, рассматривая дело избранного президента США Дональда Трампа постановил, что президенты обладают абсолютным иммунитетом касаемо действий, которые входят в их основные официальные обязанности.

"Он (Байден. — Ред.) призвал внести поправку в Конституцию, чтобы "ясно дать понять", что ни один президент не застрахован от преступлений после того, как Верховный суд предоставил Трампу широкий иммунитет за официальные действия", — пишет The New York Times.

Напомним, в этом выступлении Байден также заявил, что в США зарождается олигархия. Его слова касались новой администрации избранного президента Дональда Трампа и как отмечают СМИ, заявление указывает на напряженность, которая царит внутри Белого дома.

Кроме того, Байден призвал соцсети к ответственности из-за дезинформации, под лавиной которой оказываются американцы. Поскольку это в свою очередь, позволяет злоупотреблять властью.