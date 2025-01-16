Байден призвал платформы соцсетей к ответственности из-за дезинформации и отказа проверки фактов

Байден призвал соцсети к ответственности из-за дезинформации
Президент США Джо Байден выступил с прощальной речью к нации в ночь на 16 января четверга по киевскому времени (в Америке в еще 15 число, среда). В ходе выступления он призвал к ответственности платформы социальных сетей, выразив обеспокоенность по поводу дезинформации.
Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома и CNN.
Что сказал Байден об угрозе соцсетей
"Я в равной степени обеспокоен потенциальным ростом технологического промышленного комплекса, который может представлять реальную опасность для нашей страны", — сказал Байден.
Он подчеркнул, что американцы в связи с использованием соцсетей и отказом самих платформ проверять факты оказываются под лавиной дезинформации и недостоверных сведений. Это в свою очередь, позволяет злоупотреблять властью.
"Свободная пресса рушится, редакторы исчезают. Социальные сети отказываются от проверки фактов. Правда затмевается ложью, которую говорят ради власти и выгоды. Мы должны призвать социальные платформы к ответу, чтобы защитить наших детей, наши семьи и саму нашу демократию от злоупотребления властью", — призвал он.
Отметим, что в этом же обращении Байден заявил, что в США формируется "олигархия", которая угрожает демократии и равным шансам каждого гражданина на успех. В этих словах он имел ввиду приходящую администрацию избранного президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, советники которого — миллиардеры.
Также мы писали, что в ходе последнего выступления перед Госдепартаментом США, Байден заявил, что президент РФ Владимир Путин не смог покорить Киев за 3 дня.
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