Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Байден заявил, что в США зарождается олигархия arrow

Байден заявил, что в США зарождается олигархия

16 января 2025 03:50
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор
Байден заявил, что в Америке формируется олигархия, намекнув на Трампа и его окружение
Президент США Джо Байден. Фото: Reuters
Ткач Эдуард - редактор
Ткач Эдуард
редактор

Президент США Джо Байден в ночь на 16 января (по местному времени еще 15 число) выступил с прощальной речью к нации. Он предупредил о развитии "олигархии" в Америке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома, CNN и The New York Times.

Читайте также:

Что сказал Байден

Уходящий глава Белого дома подчеркнул, что хочет предупредить страну о некоторых вещах, которые вызывают у него большую обеспокоенность.

"И это опасная обеспокоенность. И это опасная концентрация власти в руках очень немногих сверхбогатых людей. Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также равным шансам каждого на успех", — заявил Байден.

Журналисты NYT уточняют, что называя окружение будущего президента США Дональда Трампа олигархией, Байден напрямую указывает на напряженность, которая царит непосредственно в Белом доме. Причиной является огромная концентрация богатства, сосредоточенного у Трампа и многих его советников, как официальных, так и неформальных, которые являются миллиардерами.

Напомним, что в понедельник, 13 января, Байден также выступил с прощальной речью к Госдепартаменту. Тогда он заявил, что президент РФ Владимир Путин не смог покорить Киев за три дня, а США в свою очередь объединили 50 стран для противостояния страна-агрессору.

Также мы писали, что в пятницу, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Байденом, выразив соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии.

Джо Байден США олигархи Дональд Трамп богатство власть

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

03:50 Байден заявил, что в США зарождается олигархия

03:26 В "Азове" нужны хирурги — предлагают высокую зарплату

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

02:30 В ТЦК ответили, куда отправляют служить мужчин в возрасте 50+

02:23 По какой статье лучше увольняться в Украине — важный нюанс

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

02:12 Сколько людей возвращено из плена РФ в 2024 году — инфографика

01:32 Мужчина после ВВК проигнорировал боевую повестку — что решил суд

01:30 ТЦК не имеют права забирать телефоны, но есть нюанс

00:30 Содержание детей жены от первого брака — есть ли отсрочка

00:12 Переплывали Днепр — в РДК о мотивации бойцов воевать в корпусе

03:50 Байден заявил, что в США зарождается олигархия

03:26 В "Азове" нужны хирурги — предлагают высокую зарплату

02:30 В ТЦК ответили, куда отправляют служить мужчин в возрасте 50+

02:23 По какой статье лучше увольняться в Украине — важный нюанс

02:12 Сколько людей возвращено из плена РФ в 2024 году — инфографика

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

01:32 Мужчина после ВВК проигнорировал боевую повестку — что решил суд

01:30 ТЦК не имеют права забирать телефоны, но есть нюанс

00:30 Содержание детей жены от первого брака — есть ли отсрочка

00:12 Переплывали Днепр — в РДК о мотивации бойцов воевать в корпусе

15 января 2025

23:53 В Минфине объяснили, зачем открывать финансовые данные украинцев

Эксклюзив

18:49 Мобилизация забронированных в 2025 году — юрист о новых правилах

06:40 Цены на цветные металлы в Украине — стоимость латуни удивляет

Эксклюзив

06:37 Последствия экотеррора со стороны РФ — что будет с Черным морем

14 января 2025

06:40 Новые цены на алюминий в январе — стоимость металлов в Украине

06:20 Догоняем Европу — сравнение цен на аренду в Украине и ЕС

13 января 2025

22:37 Мобилизация в 18 — что думают одесситы

06:40 В январе высокие цены на медь — какая стоимость цветных металлов

12 января 2025

06:40 Новые цены на чермет в Украине — какая стоимость лома в январе

Эксклюзив

06:34 Черное море станет опасным для людей — эколог о выбросе мазута

11 января 2025

06:40 Цены на золото резко выросли в январе — новые тарифы ломбардов

Text

03:00 Стало известно, почему РДК не участвуют в боях в Курской области

15 января 2025
Text

23:40 Попенко заявил о критическом состоянии 800 км теплосетей в Киеве

Text

21:20 Командир РДК о россиянах на стороне Украины — интервью Вечір.LIVE

Text

18:10 Зеленский назвал четыре условия для мира — эфир Вечір.LIVE

Text

16:49 Экстренная встреча с Дудой в Польше — эфир Новини.LIVE

Text

16:34 Нардеп прокомментировал слухи о цензуре в законе о медиа

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

Text

14:30 Переговоры Зеленского с Туском и Дудой — встреча онлайн

Text

13:50 Нардеп высказался, почему 18-летние парни не могут быть военными

Text

13:31 В штабах сейчас втрое больше военных, чем на фронте, — нардеп

Text

13:00 Визит Зеленского в Польшу и ситуация на фронте — эфир День.LIVE

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

05:45 Льготы после 60 лет — что доступно украинцам в 2025 году

12 января 2025

10:39 Цифры поражают — сколько мужчин призывного возраста есть в стране

10 января 2025

06:35 Дарственная в 2025 году — сколько стоит оформить документ

8 января 2025

16:31 Яна Клочкова — почему молчит и где живет олимпийская чемпионка

6 января 2025

06:10 Доплаты за сверхстаж — кому выплатят 700 грн в 2025 году

14 января 2025

08:58 В Словакии школьник с флагом Украины не пожал руку президенту

9 января 2025

06:37 Личные активы — что запрещено оставлять в наследство в 2025 году

3 января 2025

16:54 Когда сеять перец на рассаду в 2025 году по лунному календарю

5 января 2025

03:59 Восточный гороскоп на 2025 год — что несет знакам Деревянная Змея

8 января 2025

13:27 Индексация пенсий — почему выплаты вырастут несущественно