Байден заявил, что в Америке формируется олигархия, намекнув на Трампа и его окружение

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден в ночь на 16 января (по местному времени еще 15 число) выступил с прощальной речью к нации. Он предупредил о развитии "олигархии" в Америке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома, CNN и The New York Times.

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Уходящий глава Белого дома подчеркнул, что хочет предупредить страну о некоторых вещах, которые вызывают у него большую обеспокоенность.

"И это опасная обеспокоенность. И это опасная концентрация власти в руках очень немногих сверхбогатых людей. Сегодня в Америке формируется олигархия чрезвычайного богатства, власти и влияния, которая буквально угрожает всей нашей демократии, нашим основным правам и свободам, а также равным шансам каждого на успех", — заявил Байден.

Журналисты NYT уточняют, что называя окружение будущего президента США Дональда Трампа олигархией, Байден напрямую указывает на напряженность, которая царит непосредственно в Белом доме. Причиной является огромная концентрация богатства, сосредоточенного у Трампа и многих его советников, как официальных, так и неформальных, которые являются миллиардерами.

Напомним, что в понедельник, 13 января, Байден также выступил с прощальной речью к Госдепартаменту. Тогда он заявил, что президент РФ Владимир Путин не смог покорить Киев за три дня, а США в свою очередь объединили 50 стран для противостояния страна-агрессору.

Также мы писали, что в пятницу, 10 января, президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с Байденом, выразив соболезнования в связи с пожарами в Калифорнии.