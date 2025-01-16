Байден заявив, що в Америці формується олігархія, натякнувши на Трампа і його оточення

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

Президент США Джо Байден у ніч на 16 січня (за місцевим часом ще 15 число) виступив із прощальною промовою до нації. Він попередив про розвиток "олігархії" в Америці.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому, CNN і The New York Times.

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Глава Білого дому, який залишає посаду, наголосив, що хоче попередити країну про деякі речі, які викликають у нього велике занепокоєння.

"І це небезпечна стурбованість. І це небезпечна концентрація влади в руках дуже небагатьох надбагатих людей. Сьогодні в Америці формується олігархія надзвичайного багатства, влади та впливу, яка буквально загрожує всій нашій демократії, нашим основним правам і свободам, а також рівним шансам кожного на успіх", — заявив Байден.

Журналісти NYT уточнюють, що називаючи оточення майбутнього президента США Дональда Трампа олігархією, Байден безпосередньо вказує на напруженість, яка панує безпосередньо в Білому домі. Причиною є величезна концентрація багатства, зосередженого у Трампа та багатьох його радників, як офіційних, так і неформальних, які є мільярдерами.

Нагадаємо, що в понеділок, 13 січня, Байден також виступив із прощальною промовою до Держдепартаменту. Тоді він заявив, що президент РФ Володимир Путін не зміг підкорити Київ за три дні, а США своєю чергою об'єднали 50 країн для протистояння країна-агресору.

Також ми писали, що в п'ятницю, 10 січня, президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Байденом, висловивши співчуття у зв'язку з пожежами в Каліфорнії.