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Байден закликав соцмережі до відповідальності через дезінформацію

16 січня 2025 04:24
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Байден закликав платформи соцмереж до відповідальності через дезінформацію та відмову перевірки фактів
Президент США Джо Байден виступає з останнім зверненням до нації. Фото: скрішот із відео
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Президент США Джо Байден виступив із прощальною промовою до нації в ніч проти 16 січня четверга за київським часом (в Америці ще 15 число, середа). Під час виступу він закликав до відповідальності платформи соціальних мереж, висловивши стурбованість з приводу дезінформації.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому та CNN.

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"Я однаковою мірою занепокоєний потенційним зростанням технологічного промислового комплексу, який може становити реальну небезпеку для нашої країни", — сказав Байден.

Він підкреслив, що американці у зв'язку з використанням соцмереж і відмовою самих платформ перевіряти факти опиняються під лавиною дезінформації та недостовірних відомостей. Це, своєю чергою, дає змогу зловживати владою.

"Вільна преса руйнується, редактори зникають. Соціальні мережі відмовляються від перевірки фактів. Правда затьмарюється брехнею, яку говорять заради влади та вигоди. Ми повинні закликати соціальні платформи до відповіді, щоб захистити наших дітей, наші сім'ї та саму нашу демократію від зловживання владою", — закликав він.

Відзначимо, що в цьому ж зверненні Байден заявив, що у США формується "олігархія", яка загрожує демократії та рівним шансам кожного громадянина на успіх. У цих словах він мав на увазі адміністрацію обраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа, радники якого — мільярдери.

Також ми писали, що під час останнього виступу перед Держдепартаментом США, Байден заявив, що президент РФ Володимир Путін не зміг підкорити Київ за 3 дні.

Джо Байден США дезінформація соцмережі президент інформація

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