Байден закликав внести поправку до Конституції США, щоб президенти не могли уникнути відповідальності

Президент США Джо Байден. Фото: Reuters

У середу, 15 січня, президент США Джо Байден виступив із прощальним зверненням до нації. Під час виступу він закликав внести зміни до Конституції США, щоб президенти не могли уникнути відповідальності за злочини, вчинені під час правління.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому та The New York Times.

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"Влада президента не безмежна. Вона не абсолютна. І цього не повинно бути", — заявив Байден.

У ЗМІ нагадують, що влітку Верховний суд, розглядаючи справу обраного президента США Дональда Трампа, ухвалив, що президенти володіють абсолютним імунітетом стосовно дій, які входять в їх основні офіційні обов'язки.

"Він (Байден. — Ред.) закликав внести поправку до Конституції, щоб "ясно дати зрозуміти", що жоден президент не застрахований від злочинів після того, як Верховний суд надав Трампу широкий імунітет за офіційні дії", — пише The New York Times.

Нагадаємо, у цьому виступі Байден також заявив, що в США зароджується олігархія. Його слова стосувалися нової адміністрації обраного президента Дональда Трампа і, як зазначають ЗМІ, заява вказує на напруженість, що панує всередині Білого дому.

Крім того, Байден закликав соцмережі до відповідальності через дезінформацію, під лавиною якої опиняються американці. Оскільки це, у свою чергою, дає змогу зловживати владою.