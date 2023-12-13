Байден заявил, что США стремятся победы Украины в войне с РФ

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявил, что его страна стремится к тому, чтобы Украина одержала победу в войне против России. Также он отметил важность защиты территории.

Об этом Джо Байден сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

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Во время пресс-конференции из зала прозвучал вопрос о том, хотят ли Соединенные Штаты, чтобы Украина защищалась или выиграла войну.

"Мы хотим, чтобы Украина победила в войне. Как сказано в уставе ООН, защитила свой суверенитет", — ответил американский президент.

Напомним, что Джо Байден ответил на вопрос, когда Украина вступит в НАТО и рассказал об условиях, при которых это произойдет.

Также мы писали, что президент США обратился в Конгресс с просьбой проголосовать за выделение дополнительного пакета финансирования для Украины перед новогодними праздниками. Если это не сделать, то для российского диктатора Владимира Путина это станет лучшим подарком на праздники.