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Байден заявил, что США стремятся победы Украины в войне с РФ

13 декабря 2023 02:26
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор
Байден заявил, что США стремятся победы Украины в войне с РФ
Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS
4776cd5a-94cc-45a2-d977-9ef8b6c58700 - Инна Буряк
Инна Буряк
редактор

Президент США Джо Байден заявил, что его страна стремится к тому, чтобы Украина одержала победу в войне против России. Также он отметил важность защиты территории.

Об этом Джо Байден сказал во время пресс-конференции с президентом Владимиром Зеленским в Белом доме.

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Во время пресс-конференции из зала прозвучал вопрос о том, хотят ли Соединенные Штаты, чтобы Украина защищалась или выиграла войну.

"Мы хотим, чтобы Украина победила в войне. Как сказано в уставе ООН, защитила свой суверенитет", — ответил американский президент.

Напомним, что Джо Байден ответил на вопрос, когда Украина вступит в НАТО и рассказал об условиях, при которых это произойдет.

Также мы писали, что президент США обратился в Конгресс с просьбой проголосовать за выделение дополнительного пакета финансирования для Украины перед новогодними праздниками. Если это не сделать, то для российского диктатора Владимира Путина это станет лучшим подарком на праздники.

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