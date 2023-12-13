Байден заявив, що США прагнуть перемоги України в війні з РФ

Президент США Джо Байден. Фото: REUTERS

Президент США Джо Байден заявив, що його країна прагне, аби Україна здобула перемогу в війні проти Росії. Також він наголосив на важливості захисту території.

Про це Джо Байден сказав під час пресконференції з президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.

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Під час пресконференції із зали пролунало питання щодо того, чи хочуть Сполучені Штати, щоб Україна захищалася чи щоб виграла війну.

"Ми хочемо, щоб Україна перемогла у війні. Як сказано в статуті ООН, захистила свій суверенітет", — відповів американський президент.

Нагадаємо, що Джо Байден відповів на питання, коли Україна втупить до НАТО та розповів про умови, за яких це станеться.

Також ми писали, що президент США звернувся до Конгресу з проханням проголосувати за виділення додаткового пакета фінансування для України перед новорічними святами. Якщо цього не зробити, то для російського диктатора Володимира Путіна це стане найкращим подарунком на свята.