Массированный обстрел Украины — Байден обратился к гражданам

Джо Байден. Фото: Associated Press

Президент США засудил масштабную ракетно-дроновую атаку России против Украины, которая произошла 28 ноября. Джо Байден заверил в дальнейшей оборонной поддержке нашей страны.

Заявление было опубликовано на сайте Белого дома в четверг, 28 ноября.

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В заявлении говорится, что Россия запустила по Украине почти 200 ракет и беспилотников. Отмечается, что атаковали энергетическую инфраструктуру, поэтому украинцы остались без света.

"Это нападение возмутительно и является еще одним напоминанием о неотложности и важности поддержки украинского народа в его защите от российской агрессии. В этот день мое послание украинскому народу четкое: Соединенные Штаты поддерживают вас", — заявил Байден.

Он отметил, что в начале этого года по его указанию США начали определять приоритетность экспорта ПВО, чтобы они в первую очередь поступали в Украину. Байден подчеркнул, что в связи с этим решением Министерство обороны поставило в Украину сотни дополнительных ракет ПВО, продолжаются дальнейшие поставки.

"Месяцами моя администрация работала над тем, чтобы помочь Украине повысить устойчивость ее энергетической сети, готовясь к зиме, а Министерство обороны продолжает наращивать другие критические возможности для Украины, включая артиллерию, ракеты и бронетехнику", — отметил Байден.

Он добавил, что Россия продолжает недооценивать храбрость, стойкость и решительность украинского народа. По словам Байдена, Соединенные Штаты вместе с более чем 50 странами поддерживают Украину и ее борьбу за свободу.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на массированный обстрел. Он отметил, что в нескольких областях зафиксированы удары "калибрами" с кассетными боеприпасами.

Россияне 28 ноября нанесли мощный удар ракетами и дронами по территории Украины. Вражеские воздушные объекты перемещались над большинством областей нашего государства.