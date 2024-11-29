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Байден відреагував на масований обстріл та звернувся до українців

29 листопада 2024 09:39
Ольга Антоновська - редактор
Масований обстріл України — Байден звернувся до громадян
Джо Байден. Фото: Associated Press
Ольга Антоновська - редактор

Президент США засудив масштабну ракетно-дронову атаку Росії проти України, яка сталася 28 листопада. Джо Байден запевнив у подальшій оборонній підтримці нашої країни.

Заяву опублікували на сайті Білого дому в четвер, 28 листопада.

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У заяві йдеться про те, що Росія запустила по Україні майже 200 ракет та безпілотників. Зазначається, що атакували енергетичну інфраструктуру, через це українці залишились без світла.

"Цей напад є обурливим і є ще одним нагадуванням про нагальність і важливість підтримки українського народу в його захисті від російської агресії. У цей день моє послання українському народу чітке: Сполучені Штати підтримують вас", — заявив Байден.

Він наголосив, що на початку цього року за його вказівкою США почали визначати пріоритетність експорту ППО, щоб вони в першу чергу надходили до України. Байден наголосив, що у зв'язку з цим рішенням Міністерство оборони поставило в Україну сотні додаткових ракет ППО, тривають подальші поставки.

"Місяцями моя адміністрація працювала над тим, щоб допомогти Україні підвищити стійкість її енергетичної мережі, готуючись до зими, а Міністерство оборони продовжує нарощувати інші критичні можливості для України, включаючи артилерію, ракети та бронетехніку", — зазначив Байден.

Він додав, що Росія продовжує недооцінювати хоробрість, стійкість та рішучість українського народу. За словами Байден, Сполучені Штати разом із понад 50 країнами підтримують Україну та її боротьбу за свободу.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський відреагував на масований обстріл. Він зазначив, що у кількох областях зафіксовані удари "калібрами" з касетними боєприпасами.

Росіяни 28 листопада завдали потужного удару ракетами та дронами по території України. Ворожі повітряні об'єкти переміщувалися над більшістю областей нашої держави.

Джо Байден США обстріли ракети війна в Україні війна Америка

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