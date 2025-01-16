Байден заявил, что искусственный интеллект несет не только возможности, но и угрозы

Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Джо Байден в ходе своего последнего обращения к нации, 15 января, заявил, что искусственный интеллект (ИИ) может предложить огромные возможности. Однако предупредил, что при отсутствии мер предосторожности ИИ может "породить новые угрозы".

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на трансляцию Белого дома и CNN.

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"Искусственный интеллект — самая значимая технология нашего времени, возможно, всех времен. Ничто не предлагает более глубоких возможностей и рисков для нашей экономики и нашей безопасности, нашего общества, для человечества. Искусственный интеллект даже имеет потенциал помочь нам ответить на мой призыв положить конец раку в том виде, в котором мы его знаем. Но если не будут приняты меры безопасности, ИИ может породить новые угрозы нашим правам, нашему образу жизни, нашей конфиденциальности, тому, как мы работаем и как мы защищаем нашу страну", — сказал Байден.

Также он призвал обеспечить, чтобы ИИ работал во благо, и чтобы именно Соединенные Штаты Америки возглавили его развитие, а не Китай.

"В эпоху ИИ как никогда важно, чтобы люди управляли. И как страна свободы, Америка, а не Китай, должна возглавить мир в развитии ИИ", — резюмировал он.

Напомним, в ходе этого же выступления Байден предупредил, что в стране формируется "олигархия". Его слова были связаны с новоизбранным президентом США Дональдом Трампом, который 20 января вступит в должность и советники которого — являются миллиардерами.

Кроме того, Байден призвал платформы социальных сетей к ответственности из-за дезинформации. Он отметил, что в связи с отказом соцсетей проверять факты, американцы оказываются под лавиной недостоверных сведений, что позволяет злоупотреблять властью