Байден заявив, що штучний інтелект несе не тільки можливості, а й загрози

Джо Байден. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Джо Байден під час свого останнього звернення до нації, 15 січня, заявив, що штучний інтелект (ШІ) може запропонувати величезні можливості. Однак попередив, що за відсутності запобіжних заходів ШІ може "породити нові загрози".

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на трансляцію Білого дому та CNN.

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"Штучний інтелект — найбільш значуща технологія нашого часу, можливо, всіх часів. Ніщо не пропонує глибших можливостей і ризиків для нашої економіки та нашої безпеки, нашого суспільства, для людства. Штучний інтелект навіть має потенціал допомогти нам відповісти на мій заклик покласти край раку у тому вигляді, в якому ми його знаємо. Але якщо не буде вжито заходів безпеки, ШІ може породити нові загрози нашим правам, нашому способу життя, нашій конфіденційності, тому, як ми працюємо і як ми захищаємо нашу країну", — сказав Байден.

Також він закликав забезпечити, щоб ШІ працював на благо, і щоб саме Сполучені Штати Америки очолили його розвиток, а не Китай.

"В епоху ШІ як ніколи важливо, щоб люди керували. І як країна свободи, Америка, а не Китай, має очолити світ у розвитку ШІ", — резюмував він.

Нагадаємо, під час цього ж виступу Байден попередив, що в країні формується "олігархія". Його слова були пов'язані з новообраним президентом США Дональдом Трампом, який 20 січня вступить на посаду і радники якого — є мільярдерами.

Крім того, Байден закликав платформи соціальних мереж до відповідальності через дезінформацію. Він зазначив, що у зв'язку з відмовою соцмереж перевіряти факти, американці опиняються під лавиною недостовірних відомостей, що дає змогу зловживати владою.