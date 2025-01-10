В Лос-Анджелесе приходится нанимать охрану из-за случаев мародерства во время лесных пожаров

Так сейчас выглядит элитный район в Лос-Анджелесе. Фото: Reuters

В Калифорнии продолжают пылать частные роскошные дома в Лос-Анджелесе. Жители элитных районов города нанимают частную охрану для защиты заброшенных домов.

Об этом сообщают Новини.LIVE и корреспондент Ульяна Бойчук.

Читайте также:

Для чего нужна охрана

Суть в том, что из-за пожаров и массовой эвакуации пригородные дома остаются без присмотра полиции. На данный момент из районов пожаров эвакуировали более 180 тысяч человек. Уже фиксируются нападения мародеров на роскошные дома, поэтому нужна частная охрана.

Полиция уже арестовала несколько десятков воров и предупредила: те, кто проигнорирует приказ об эвакуации, также рискуют быть задержанными. В Малибу и Санта-Монике ввели комендантский час.

Однако некоторые районы полностью выжжены пожарами и там просто нечего охранять, как можно увидеть на фото и видео.

Среди знаменитостей, которые потеряли свои имения, — сын Джо Байдена Хантер, Пэрис Хилтон, Энтони Хопкинс и другие.

Напомним, Дональд Трамп обвинил действующего Президента США Джо Байдена и губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома в распространении пожаров. Он считает, что катастрофическая ситуация - результат бездействия политиков.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на масштабные пожары в Соединенных Штатах Америки. Он отметил, что сочувствует, и пожелал скорейшего преодоления стихии.