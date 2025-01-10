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Багаті жителі Лос-Анджелесу наймають охорону через пожежі — чому

10 січня 2025 01:09
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор
В Лос-Анджелесі доводиться наймати охорону через випадки мародерства під час лісових пожеж
Так зараз виглядає елітний район в Лос-Анджелесі. Фото: Reuters
Пилип Бойко - редактор
Пилип Бойко
редактор

В Каліфорнії продовжують палати приватні розкішні будинки в Лос-Анджелесі. Жителі елітних районів міста наймають приватну охорону для захисту покинутих будинків.

Про це повідомляють Новини.LIVE та кореспондент Уляна Бойчук.

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Для чого потрібна охорона

Річ у тому, що через пожежі та масову евакуацію приміські будинки залишаються без нагляду поліції. На цей момент з районів пожеж евакуювали понад 180 тисяч людей. Вже фіксуються напади мародерів на розкішні будинки, тому потрібна приватна охорона.

Поліція вже заарештувала кілька десятків злодіїв і попередила: ті, хто проігнорує наказ про евакуацію, також ризикують бути затриманими. У Малібу та Санта-Моніці ввели комендантську годину.

Однак деякі райони повністю випалені пожежами й там просто нема чого охороняти, як можна побачити на фото та відео. Серед знаменитостей, які втратили свої маєтки, — син Джо Байдена Хантер, Періс Гілтон, Ентоні Хопкінс та інші.

Нагадаємо, Дональд Трамп звинуватив чинного Президента США Джо Байдена та губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсома у поширенні пожеж. Він вважає, що катастрофічна ситуація — результат бездіяльності політиків.

Президент України Володимир Зеленський відреагував на масштабні пожежі у Сполучних Штатах Америки. Він зазначив, що співчуває, та побажав швидшого подолання стихії.

пожежа Каліфорнія Малібу надзвичайна ситуація Лос-Анджелес

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