Переговоры Украины и РФ — в Кремле сделали заявление

Спикер Кремля Дмитрий Песков. Фото: росСМИ

Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что видение президента США Дональда Трампа урегулирования войны в Украине "совпадает" с позицией Москвы. Однако в России не хотят вести переговоры в публичном формате.

Об этом сообщают росСМИ.

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Песков заявил, что видение Трампа по урегулированию войны во многом "совпадает" с их позицией. Несмотря на это, "говорить о каких-то условиях" по урегулированию войны еще рано. В Кремле заявили, что эта работа "не может вестись в публичном формате".

Кроме того, Песков добавил, что российский диктатор якобы готов к переговорам с Украиной без предварительных условий. Он дал понять это и сделал соответствующее заявление во время встречи со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом.

Напомним, 25 апреля Путин встретился с Уиткоффом в Москве. Они обсудили возобновление переговоров о мире.

В то же время сам Дональд Трамп заявил, что российский диктатор обманывает его и не хочет конца войны. Он недоволен, что Путин обстреливает ракетами гражданские районы, города и поселки Украины.