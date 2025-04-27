Переговори України і РФ — в Кремлі зробили заяву

Спікер Кремля Дмитро Пєсков. Фото: росЗМІ

Спікер Кремля Дмитро Пєсков заявив, що бачення президента США Дональда Трампа врегулювання війни в Україні "збігається" з позицією Москви. Однак в Росії не хочуть вести переговори у публічному форматі.

Про це повідомляють росЗМІ.

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Пєсков заявив, що бачення Трампа щодо врегулювання війни багато у чому "збігається" з їх позицією. Попри це, "говорити про якісь умови" щодо врегулювання війни ще зарано. У Кремлі заявили, що ця робота "не може вестися в публічному форматі".

Крім того, Пєсков додав, що російський диктатор нібито готовий до переговорів з Україною без попередніх умов. Він дав зрозуміти це і зробив відповідну заяву під час зустрічі зі спецпредставником Трампа Стівом Віткоффом.

Нагадаємо, 25 квітня Путін зустрівся з Віткоффом у Москві. Вони обговорили відновлення переговорів про мир.

Водночас сам Дональд Трамп заявив, що російський диктатор обманює його та не хоче кінця війни. Він невдоволений, що Путін обстрілює ракетами цивільні райони, міста та селища України.