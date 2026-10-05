Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаОткрытияWowРынок недвижимостиЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Бабье лето продолжается: прогноз погоды в Украине на завтра

Бабье лето продолжается: прогноз погоды в Украине на завтра

Ua ru
5 октября 2026 23:58
Бабье лето продолжается: погода в Украине 6 октября
Люди гуляют по городу в солнечную осеннюю погоду. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

Во вторник, 6 октября, в Украине сохранится теплая и комфортная погода без осадков. В большинстве регионов будет солнечно, а температура воздуха останется выше сезонных показателей. В то же время синоптики уже предупреждают об изменении погоды в конце недели — ожидаются дожди и похолодание.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр и синоптика Наталью Диденко.

Реклама
Погода в Україні на 6 жовтня
Погода в Украине на 6 октября. Карта: facebook.com/UkrHMC

Погода в Украине 6 октября от Укргидрометцентра

По прогнозу Украинского гидрометеорологического центра, 6 октября в Украине будет переменная облачность, без осадков.

Ветер преимущественно западный, со скоростью 5–10 м/с.

Ночью температура воздуха составит +5...+10 °С, днем — +16...+21 °С.

Читайте также:

Прогноз погоды от Натальи Диденко

По прогнозу синоптика Натальи Диденко, 6 октября погоду в Украине будет определять антициклон. Дождей не ожидается, в большинстве регионов будет много солнца.

Максимальная температура воздуха будет колебаться от +18...+22 °С. В Закарпатье воздух прогреется до +24 °С, а на северо-востоке Украины будет прохладнее — +16...+18 °С.

В Киеве во вторник ожидается теплая погода — +19...+20 °С. Осадки маловероятны.

По прогнозу Натальи Диденко, 7 и 8 октября в Украине сохранится комфортная теплая погода.

В то же время 9 и 10 октября холодный атмосферный фронт принесет дожди и похолодание.

null
Скриншот сообщения Натальи Диденко/Facebook

Новини.LIVE сообщали, что в октябре 2026 года температура в Украине ожидается на 1–2 °С выше климатической нормы. В то же время во второй половине месяца прогнозируются резкие похолодания и ночные заморозки. В Карпатах в этот период возможен первый снег.

Новини.LIVE также писали, что в октябре 2026 года чрезвычайно сильных или продолжительных магнитных бурь не ожидается. Самое сильное геомагнитное возмущение прогнозируется с 12 по 16 октября, еще один опасный день — 22 октября. В начале и в конце месяца ожидаются лишь слабые магнитные бури.

Укргидрометцентр осень октябрь Наталка Диденко прогноз погоды погода в Украине бабье лето
Альбина Заречная - Редактор
Автор:
Альбина Заречная

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации