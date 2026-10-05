Бабине літо триває: погода в Україні 6 жовтня

Люди гуляють містом під час сонячної осінньої погоди. Ілюстративне фото: Новини.LIVE

У вівторок, 6 жовтня, в Україні збережеться тепла та комфортна погода без опадів. У більшості регіонів буде сонячно, а температура повітря залишатиметься вищою за сезонні показники. Водночас синоптики вже попереджають про зміну погоди наприкінці тижня — очікуються дощі та похолодання.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Український гідрометеорологічний центр та синоптика Наталку Діденко.

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Погода в Україні на 6 жовтня. Карта: facebook.com/UkrHMC

Погода в Україні 6 жовтня від Укргідрометцентру

За прогнозом Українського гідрометеорологічного центру, 6 жовтня в Україні буде мінлива хмарність, без опадів.

Вітер переважно західний, зі швидкістю 5-10 м/с.

Вночі температура повітря становитиме +5...+10 °С, вдень — +16...+21 °С.

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Прогноз погоди від Наталки Діденко

За прогнозом синоптикині Наталки Діденко, 6 жовтня погоду в Україні визначатиме антициклон. Дощів не очікується, у більшості регіонів буде багато сонця.

Максимальна температура повітря коливатиметься від +18...+22 °С. На Закарпатті повітря прогріється до +24 °С, а на північному сході України буде свіжіше — +16...+18 °С.

У Києві у вівторок очікується тепла погода — +19...+20 °С. Опади малоймовірні.

За прогнозом Наталки Діденко, 7 та 8 жовтня в Україні збережеться комфортна тепла погода.

Водночас 9 та 10 жовтня холодний атмосферний фронт принесе дощі та похолодання.

Скриншот повідомлення Наталки Діденко/Facebook

Новини.LIVE інформували, що у жовтні 2026 року температура в Україні очікується на 1–2 °С вище кліматичної норми. Водночас у другій половині місяця прогнозують різкі похолодання та нічні заморозки. У Карпатах у цей період можливий перший сніг.

Новини.LIVE також писали, що у жовтні 2026 року надзвичайно потужних або тривалих магнітних бур не очікується. Найсильніше геомагнітне збурення прогнозують із 12 до 16 жовтня, ще один небезпечний день — 22 жовтня. На початку та наприкінці місяця очікуються лише слабкі магнітні бурі.