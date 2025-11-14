Видео
Главная Новости дня Азербайджан требует от РФ объяснений за удар по посольству

Азербайджан требует от РФ объяснений за удар по посольству

Ua ru
Дата публикации 14 ноября 2025 17:59
обновлено: 18:42
Посольство Азербайджана — в МИД требуют от РФ объяснений
Президент Азербайджана Ильхам Алиев. Фото: Getty Images

Российские войска в ночь на 14 ноября атаковали посольство Азербайджана в Киеве. Министерство иностранных дел вызвало российского посла.

Об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

Читайте также:

Реакция МИД Азербайджана на атаку посольства в Киеве

МИД Азербайджана вызвало "на ковер" российского посла Михаила Евдокимова. Ему выразили протест из-за падения ракеты "Искандер" на территорию посольства страны в Киеве 14 ноября.

Известно, что Евдокимову вручили ноту. В министерстве рассказали, что в результате атаки полностью разрушена часть периметральной стены, а также повреждены другие здания, служебный транспорт и консульский отдел. Кроме того, нанесен ущерб комплексу диппредставительства.

В то же время в Азербайджане напомнили, что подобные нарушения со стороны России были и раньше. Так, в марте 2022 года армия РФ нанесла авиаудар по зданию почетного консульства Азербайджана в Харькове.

Уже 2 января 2024 года в 35 шагах от здания посольства в Киеве ударила ракета "Кинжал", из-за чего образовалась воронка на три метра.

Российскую сторону ранее информировали обо всех инцидентах официальными нотами и передали ей координаты зданий дипломатических представительств в Украине. Тогда в Москве заявили, что учтут эти координаты.

Напомним, 14 ноября Зеленский обсудил с Алиевым атаку на посольство Азербайджана. Он осудил этот удар.

Кроме того, сегодня россияне атаковали Институт отоларингологии им. проф. А.С.Коломийченко НАМН Украины. Там есть значительные повреждения.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
