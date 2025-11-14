Посольство Азербайджану — в МЗС вимагають від РФ пояснень

Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: Getty Images

Російські війська у ніч проти 14 листопада атакували посольство Азербайджану у Києві. Міністерство закордонних справ викликало російського посла.

Про це йдеться у заяві МЗС Азербайджану.

Реакція МЗС Азербайджану на атаку посольства в Києві

МЗС Азербайджану викликало "на килим" російського посла Михайла Євдокимова. Йому висловили протест через падіння ракети "Іскандер" на територію посольства країни у Києві 14 листопада.

Відомо, що Євдокимову вручили ноту. У міністерстві розповіли, що внаслідок атаки повністю зруйновано частину периметральної стіни, а також пошкоджено інші будівлі, службовий транспорт та консульський відділ. Крім того, завдано шкоди комплексу диппредставництва.

Водночас в Азербайджані нагадали, що подібні порушення з боку Росії були і раніше. Так, у березні 2022 року армія РФ завдала авіаудару по будівлі почесного консульства Азербайджану в Харкові.

Вже 2 січня 2024 року за 35 кроків від будівлі посольства у Києві вдарила ракета "Кинджал", через що утворилася воронка на три метри.

Російську сторону раніше інформували про всі інциденти офіційними нотами та передали їй координати будівель дипломатичних представництв в Україні. Тоді у Москві заявили, що врахують ці координати.

Нагадаємо, 14 листопада Зеленський обговорив з Алієвим атаку на посольство Азербайджану. Він засудив цей удар.

Крім того, сьогодні росіяни атакували Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України. Там є значні пошкодження.