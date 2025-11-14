Відео
Головна Новини дня Азербайджан вимагає від РФ пояснень за удар по посольству в Києві

Азербайджан вимагає від РФ пояснень за удар по посольству в Києві

Ua ru
Дата публікації: 14 листопада 2025 17:59
Оновлено: 17:59
Посольство Азербайджану — в МЗС вимагають від РФ пояснень
Президент Азербайджану Ільхам Алієв. Фото: Getty Images

Російські війська у ніч проти 14 листопада атакували посольство Азербайджану у Києві. Міністерство закордонних справ викликало російського посла.

Про це йдеться у заяві МЗС Азербайджану. 

Реклама
Читайте також:

Реакція МЗС Азербайджану на атаку посольства в Києві

МЗС Азербайджану викликало "на килим" російського посла Михайла Євдокимова. Йому висловили протест через падіння ракети "Іскандер" на територію посольства країни у Києві 14 листопада. 

Відомо, що Євдокимову вручили ноту. У міністерстві розповіли, що внаслідок атаки повністю зруйновано частину периметральної стіни, а також пошкоджено інші будівлі, службовий транспорт та консульський відділ. Крім того, завдано шкоди комплексу диппредставництва. 

Водночас в Азербайджані нагадали, що подібні порушення з боку Росії були і раніше. Так, у березні 2022 року армія РФ завдала авіаудару по будівлі почесного консульства Азербайджану в Харкові.

Вже 2 січня 2024 року за 35 кроків від будівлі посольства у Києві вдарила ракета "Кинджал", через що утворилася воронка на три метри.  

Російську сторону раніше інформували про всі інциденти офіційними нотами та передали їй координати будівель дипломатичних представництв в Україні. Тоді у Москві заявили, що врахують ці координати. 

Нагадаємо, 14 листопада Зеленський обговорив з Алієвим атаку на посольство Азербайджану. Він засудив цей удар. 

Крім того, сьогодні росіяни атакували Інститут отоларингології ім. проф. О.С.Коломійченка НАМН України. Там є значні пошкодження. 

Автор:
Карина Приходько
Автор:
Карина Приходько
