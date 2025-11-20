Встреча Зеленского и Уиткоффа в Турции была сорвана

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Спецпредставитель Трампа Стив Уиткофф планировал в эту среду, 19 ноября, встретиться в Турции с президентом Украины Владимиром Зеленским, чтобы обсудить "новый мирный план". Однако встреча была сорвана, так как глава украинского государства приехал с другим планом.

Об этом сообщает Axios.

Почему не состоялась встреча Зеленского и Уиткоффа

По словам чиновника США, Уиткофф планировал посетить в среду Анкару и провести трехстороннюю встречу с Зеленским и главой МИД Турции Хаканом Фиданом.

Но встреча была отложена, когда стало ясно, что Зеленский не заинтересован в нашумевшем за последние сутки новом "мирном плане" Трампа. Вместо этого Зеленский ехал в Анкару с другим планом, который разработан совместно с европейскими партнерами и, как говорит чиновник, который никогда не примет РФ.

По словам украинского чиновника, встреча была отложена, поскольку Зеленский попросил обсудить план в более широком формате, включая европейские страны.

Другой американский представитель сообщил, что еще одной причиной переноса встречи стал внутриполитический скандал в Украине, связанный с расследованием коррупции против ближайшего окружения Зеленского.

Также чиновник рассказал, что президент США Дональд Трамп уполномочил Стива Уиткоффа попытаться достичь соглашения с Зеленским в Турции и поддержал решение отменить с ним встречу.

"Теперь мы будем ждать. Мяч на стороне Зеленского", — сказал чиновник США, добавив, что Зеленский может приехать в Вашингтон для обсуждения нового плана.

О каком плане идет речь

Напомним, 19 ноября в издании Axios появилась информация, что США и Россия тайно разрабатывают новый мирный план из 28 пунктов по завершению войны в Украине.

Чуть позже это же издание рассказало о некоторых подробностях документа. В нем сказано, что:

Россия получит полный контроль над Донецкой и Луганской областями, однако она не будет размещать свои войска на территориях, с которых уйдут ВСУ;

США и другие страны признают Крым и Донбасс законной территорией РФ, но Украину не будут просить этого делать;

в Запорожской и Херсонской областях будет сохранена текущая линия фронта, но Россия может вернуть часть территорий при условии переговоров;

в обмен на это США обещают защищать Украину от дальнейшей российской агрессии, однако содержание гарантий непонятно.

В то же время Axios пишет, что Украина не согласна со многими пунктами плана. По словам источников, Зеленский уполномочил секретаря СНБО Рустема Умерова провести переговоры с Уиткоффом по поводу плана, и много его замечаний были включены в текст документа из 28 пунктов.

Стоит добавить, что новый мирный документ называют "планом Трампа", однако достоверно неизвестно, согласен ли сам Трамп с его содержанием.

Что еще известно о плане и достижении мира

Напомним, по данным Financial Times, Украина согласно плану должна выполнить следующие условия: выйти из Донбасса, сократить численность ВСУ, отказаться от ключевых категорий вооружений, сократить военную помощь от США, признать русский язык вторым государственным, предоставить УПЦ Московского Патриархата официальный статус.

Также Politico написало, что в Белом доме ожидают согласование мирного плана по Украине уже до конца ноября 2025 года.