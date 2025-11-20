Зустріч Зеленського і Віткоффа в Туреччині було зірвано

Axios дізналося, чому було зірвано зустріч Зеленського і Віткоффа
Спецпредставник Трампа Стів Віткофф планував цієї середи, 19 листопада, зустрітися в Туреччині з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити "новий мирний план". Однак зустріч було зірвано, оскільки глава української держави приїхав з іншим планом.
Про це повідомляє Axios.
Чому не відбулася зустріч Зеленського і Віткоффа
За словами чиновника США, Віткофф планував відвідати в середу Анкару і провести тристоронню зустріч із Зеленським і главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.
Але зустріч було відкладено, коли стало зрозуміло, що Зеленський не зацікавлений у гучному за останню добу новому "мирному плані" Трампа. Натомість Зеленський їхав до Анкари з іншим планом, розробленим спільно з європейськими партнерами і, як каже чиновник, який ніколи не прийме РФ.
За словами українського чиновника, зустріч було відкладено, оскільки Зеленський попросив обговорити план у ширшому форматі, включно з європейськими країнами.
Інший американський представник повідомив, що ще однією причиною перенесення зустрічі став внутрішньополітичний скандал в Україні, пов'язаний із розслідуванням корупції проти найближчого оточення Зеленського.
Також чиновник розповів, що президент США Дональд Трамп уповноважив Стіва Віткоффа спробувати досягти угоди із Зеленським у Туреччині та підтримав рішення скасувати з ним зустріч.
"Тепер ми будемо чекати. М'яч на боці Зеленського", — сказав чиновник США, додавши, що Зеленський може приїхати до Вашингтона для обговорення нового плану.
Про який план ідеться
Нагадаємо, 19 листопада у виданні Axios з'явилася інформація, що США і Росія таємно розробляють новий мирний план із 28 пунктів щодо завершення війни в Україні.
Трохи пізніше це ж видання розповіло про деякі подробиці документа. У ньому сказано, що:
- Росія отримає повний контроль над Донецькою та Луганською областями, однак вона не буде розміщувати свої війська на територіях, з яких підуть ЗСУ;
- США та інші країни визнають Крим і Донбас законною територією РФ, але Україну не проситимуть цього робити;
- у Запорізькій і Херсонській областях буде збережено поточну лінію фронту, але Росія може повернути частину територій за умови переговорів;
- в обмін на це США обіцяють захищати Україну від подальшої російської агресії, проте зміст гарантій незрозумілий.
Водночас Axios пише, що Україна не згодна з багатьма пунктами плану. За словами джерел, Зеленський уповноважив секретаря РНБО Рустема Умерова провести переговори з Віткоффом щодо плану, і багато його зауважень було включено до тексту документа з 28 пунктів.
Варто додати, що новий мирний документ називають "планом Трампа", проте достовірно невідомо, чи згоден сам Трамп із його змістом.
Що ще відомо про план і досягнення миру
Нагадаємо, за даними Financial Times, Україна згідно з планом має виконати такі умови: вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від ключових категорій озброєнь, скоротити військову допомогу від США, визнати російську мову другою державною, надати УПЦ Московського Патріархату офіційний статус.
Також Politico написало, що в Білому домі очікують узгодження мирного плану щодо України вже до кінця листопада 2025 року.
