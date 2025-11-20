Відео
Головна Новини дня Axios дізналося, чому було зірвано зустріч Зеленського і Віткоффа

Axios дізналося, чому було зірвано зустріч Зеленського і Віткоффа

Ua ru
Дата публікації: 20 листопада 2025 00:29
Оновлено: 00:29
Зустріч Зеленського і Віткоффа в Туреччині було зірвано
Володимир Зеленський. Фото: Reuters

Спецпредставник Трампа Стів Віткофф планував цієї середи, 19 листопада, зустрітися в Туреччині з президентом України Володимиром Зеленським, щоб обговорити "новий мирний план". Однак зустріч було зірвано, оскільки глава української держави приїхав з іншим планом.

Про це повідомляє Axios.

Чому не відбулася зустріч Зеленського і Віткоффа

За словами чиновника США, Віткофф планував відвідати в середу Анкару і провести тристоронню зустріч із Зеленським і главою МЗС Туреччини Хаканом Фіданом.

Але зустріч було відкладено, коли стало зрозуміло, що Зеленський не зацікавлений у гучному за останню добу новому "мирному плані" Трампа. Натомість Зеленський їхав до Анкари з іншим планом, розробленим спільно з європейськими партнерами і, як каже чиновник, який ніколи не прийме РФ.

За словами українського чиновника, зустріч було відкладено, оскільки Зеленський попросив обговорити план у ширшому форматі, включно з європейськими країнами.

Інший американський представник повідомив, що ще однією причиною перенесення зустрічі став внутрішньополітичний скандал в Україні, пов'язаний із розслідуванням корупції проти найближчого оточення Зеленського.

Також чиновник розповів, що президент США Дональд Трамп уповноважив Стіва Віткоффа спробувати досягти угоди із Зеленським у Туреччині та підтримав рішення скасувати з ним зустріч.

"Тепер ми будемо чекати. М'яч на боці Зеленського", — сказав чиновник США, додавши, що Зеленський може приїхати до Вашингтона для обговорення нового плану.

Про який план ідеться

Нагадаємо, 19 листопада у виданні Axios з'явилася інформація, що США і Росія таємно розробляють новий мирний план із 28 пунктів щодо завершення війни в Україні.

Трохи пізніше це ж видання розповіло про деякі подробиці документа. У ньому сказано, що:

  • Росія отримає повний контроль над Донецькою та Луганською областями, однак вона не буде розміщувати свої війська на територіях, з яких підуть ЗСУ;
  • США та інші країни визнають Крим і Донбас законною територією РФ, але Україну не проситимуть цього робити;
  • у Запорізькій і Херсонській областях буде збережено поточну лінію фронту, але Росія може повернути частину територій за умови переговорів;
  • в обмін на це США обіцяють захищати Україну від подальшої російської агресії, проте зміст гарантій незрозумілий.

Водночас Axios пише, що Україна не згодна з багатьма пунктами плану. За словами джерел, Зеленський уповноважив секретаря РНБО Рустема Умерова провести переговори з Віткоффом щодо плану, і багато його зауважень було включено до тексту документа з 28 пунктів.

Варто додати, що новий мирний документ називають "планом Трампа", проте достовірно невідомо, чи згоден сам Трамп із його змістом.

Що ще відомо про план і досягнення миру

Нагадаємо, за даними Financial Times, Україна згідно з планом має виконати такі умови: вийти з Донбасу, скоротити чисельність ЗСУ, відмовитися від ключових категорій озброєнь, скоротити військову допомогу від США, визнати російську мову другою державною, надати УПЦ Московського Патріархату офіційний статус.

Також Politico написало, що в Білому домі очікують узгодження мирного плану щодо України вже до кінця листопада 2025 року.

Володимир Зеленський Туреччина переговори війна в Україні мирні переговори Стів Віткофф
Ткач Едуард - редактор
Автор:
Ткач Едуард
