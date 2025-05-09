На Ровенщине авто сбил женщину - ее не признают потерпевшей

Авто сбило жену военного — следователи не признают ее потерпевшей
В селе Даничев Ровенской области 4 апреля автомобиль сбил женщину на велосипеде. В результате ДТП она получила многочисленные травмы, однако правоохранители отказали признать ее потерпевшей в инциденте.
Об этом пишет Telegraph в четверг, 8 мая.
ДТП на Ровенщине
Известно, что водитель Ford Transit из агрофирмы "Фаворит-Агро" сбил 28-летнюю женщину на велосипеде Анастасию Кравчук. Она получила перелом, черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение мозга в результате происшествия, однако следователи отказали в статусе потерпевшей.
Женщина рассказала, что первыми на месте аварии появились не врачи, а "представители" компании. По ее словам, они смеялись и обменивались шутками с полицией. Сестра пострадавшей сделала фото, как ее без сознания забрала скорая.
Издание пишет, что муж женщины является действующим военнослужащим и был вынужден вернуться домой, чтобы ухаживать за женой. Из-за травм она не в состоянии даже поднять пятимесячного ребенка.
Несмотря на это следователь Ольга Юхнич отказала в признании Анастасии потерпевшей. Сейчас по делу открыто расследование из-за нарушения ПДД и речь идет о "легких телесных повреждениях", а также уточняется, что водитель авто на момент аварии был трезв.
Что говорят в полиции
По словам пресс-секретаря полиции области Марии Юстицкой, потерпевшим лицо могут признать в случае, если медики установят повреждения средней тяжести.
"Она сначала предоставила документы, где лечилась в первом заведении, а потом продолжила лечение в другом и не проинформировала следователя. Ни она, ни адвокат. После завершения лечения она не предоставила документов", — сказала она.
Известно, что после сообщения женщины в соцсетях, следователь направила в суд ходатайство об изъятии соответствующих документов из медучреждения. Теперь ожидается назначение дополнительной судебно-медицинской экспертизы.
Кроме того, могут провести инженерно-транспортную экспертизу, чтобы выяснить все технические обстоятельства ДТП.
Напомним, в Киеве водитель в состоянии наркотического опьянения спровоцировал ДТП, врезавшись в другое авто.
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