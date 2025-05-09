На Ровенщине авто сбил женщину - ее не признают потерпевшей

Место ДТП. Фото: Telegraph

В селе Даничев Ровенской области 4 апреля автомобиль сбил женщину на велосипеде. В результате ДТП она получила многочисленные травмы, однако правоохранители отказали признать ее потерпевшей в инциденте.

Об этом пишет Telegraph в четверг, 8 мая.

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Известно, что водитель Ford Transit из агрофирмы "Фаворит-Агро" сбил 28-летнюю женщину на велосипеде Анастасию Кравчук. Она получила перелом, черепно-мозговую травму, ушибы и сотрясение мозга в результате происшествия, однако следователи отказали в статусе потерпевшей.

Женщина рассказала, что первыми на месте аварии появились не врачи, а "представители" компании. По ее словам, они смеялись и обменивались шутками с полицией. Сестра пострадавшей сделала фото, как ее без сознания забрала скорая.

Медики забирают пострадавшую. Фото: Telegraph

Пострадавшая в больнице. Фото: Telegraph

Издание пишет, что муж женщины является действующим военнослужащим и был вынужден вернуться домой, чтобы ухаживать за женой. Из-за травм она не в состоянии даже поднять пятимесячного ребенка.

Несмотря на это следователь Ольга Юхнич отказала в признании Анастасии потерпевшей. Сейчас по делу открыто расследование из-за нарушения ПДД и речь идет о "легких телесных повреждениях", а также уточняется, что водитель авто на момент аварии был трезв.

Что говорят в полиции

По словам пресс-секретаря полиции области Марии Юстицкой, потерпевшим лицо могут признать в случае, если медики установят повреждения средней тяжести.

"Она сначала предоставила документы, где лечилась в первом заведении, а потом продолжила лечение в другом и не проинформировала следователя. Ни она, ни адвокат. После завершения лечения она не предоставила документов", — сказала она.

Известно, что после сообщения женщины в соцсетях, следователь направила в суд ходатайство об изъятии соответствующих документов из медучреждения. Теперь ожидается назначение дополнительной судебно-медицинской экспертизы.

Кроме того, могут провести инженерно-транспортную экспертизу, чтобы выяснить все технические обстоятельства ДТП.

Пострадавшая в больнице. Фото: Telegraph

Напомним, в Киеве водитель в состоянии наркотического опьянения спровоцировал ДТП, врезавшись в другое авто.

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