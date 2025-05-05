Водій на смерть збив матір трьох дітей — яке покарання обрав для нього суд

Місце ДТП. Фото ілюстративне: shutterstock.com

У Волинській область водій збив 48-річну жінку, після чого втік. Потерпіла померла — без матері залишилися троє дітей.

Про це йдеться у вироку, який Маневицький районний суд Волинської області виніс 24 квітня.

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Деталі справи

Згідно із судовими матеріалами, увечері наприкінці грудня минулого року керманич автомобіля FORD TRANSIT наїхав на пішохідку, яка йшла узбіччям, прямуючи на вечерю до своєї матері. Допомогу потерпілій він не надав — просто поїхав із місця автопригоди. Жінка зазнала важких травм: переломів ребер, розтрощення голови, крововиливів у корінь легенів, селезінку, тканини навколо нирок і підшлункової залози. Від ушкоджень вона померла на місці.

Рішення суду

Під час судового засідання обвинувачений визнав свою провину. За словами чоловіка, аварія сталася через негоду, дощ і відсутність освітлення, а з місця аварії він поїхав, бо вирішив, що жінка мертва, та злякався.

Син загиблої розповів у суді, що наймолодшому з дітей загиблої лише 15 років. Старший брат мешкає за кордоном, тому молодшим тепер опікуватиметься середній син.

Винуватця ДТП засудили до 3,5 року ув'язнення та на три роки позбавили права керувати транспортом. Родичам загиблої він має виплатити мільйон гривень компенсації.

Наразі вирок ще не набув законної сили. Упродовж 30 днів від дня проголошення судове рішення можна оскаржити, подавши апеляцію.

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