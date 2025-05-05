Водитель насмерть сбил мать троих детей — какое наказание избрал для него суд

Мужчина насмерть сбил мать троих детей — что решил суд
В Волынской область водитель сбил 48-летнюю женщину, после чего скрылся. Потерпевшая умерла — без матери остались трое детей.
Об этом говорится в приговоре, который Маневицкий районный суд Волынской области вынес 24 апреля.
Детали дела
Согласно судебным материалам, вечером в конце декабря прошлого года водитель автомобиля FORD TRANSIT наехал на пешехода, которая шла по обочине, направляясь на ужин к своей матери. Помощь потерпевшей он не оказал — просто уехал с места ДТП. Женщина получила тяжелые травмы: переломы ребер, размозжение головы, кровоизлияния в корень легких, селезенку, ткани вокруг почек и поджелудочной железы. От повреждений она скончалась на месте.
Решение суда
Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. По словам мужчины, авария произошла из-за непогоды, дождя и отсутствия освещения, а с места аварии он уехал, потому что решил, что женщина мертва, и испугался.
Сын погибшей рассказал в суде, что самому младшему из детей погибшей всего 15 лет. Старший брат живет за границей, поэтому опекаться младшим теперь будет средний сын.
Виновника ДТП приговорили к 3,5 года заключения и на три года лишили права управлять транспортом. Родственникам погибшей он должен выплатить миллион гривен компенсации.
На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.
Напомним, в Одесской области военнослужащий за взятку переправлял военнообязанных в Приднестровье. Такая услуга стоила до 6,5 тысячи долларов.
Также мы сообщали, что на Харьковщине судили мужчину, который нанес государству ущерб на более 68 тысяч гривен. Нарушитель незаконно вырубил шесть ясеней.
Читайте Новини.LIVE!