Водитель насмерть сбил мать троих детей — какое наказание избрал для него суд

Место ДТП. Фото иллюстративное: shutterstock.com

В Волынской область водитель сбил 48-летнюю женщину, после чего скрылся. Потерпевшая умерла — без матери остались трое детей.

Об этом говорится в приговоре, который Маневицкий районный суд Волынской области вынес 24 апреля.

Реклама

Читайте также:

Детали дела

Согласно судебным материалам, вечером в конце декабря прошлого года водитель автомобиля FORD TRANSIT наехал на пешехода, которая шла по обочине, направляясь на ужин к своей матери. Помощь потерпевшей он не оказал — просто уехал с места ДТП. Женщина получила тяжелые травмы: переломы ребер, размозжение головы, кровоизлияния в корень легких, селезенку, ткани вокруг почек и поджелудочной железы. От повреждений она скончалась на месте.

Решение суда

Во время судебного заседания обвиняемый признал свою вину. По словам мужчины, авария произошла из-за непогоды, дождя и отсутствия освещения, а с места аварии он уехал, потому что решил, что женщина мертва, и испугался.

Сын погибшей рассказал в суде, что самому младшему из детей погибшей всего 15 лет. Старший брат живет за границей, поэтому опекаться младшим теперь будет средний сын.

Виновника ДТП приговорили к 3,5 года заключения и на три года лишили права управлять транспортом. Родственникам погибшей он должен выплатить миллион гривен компенсации.

На данный момент приговор еще не вступил в законную силу. В течение 30 дней со дня провозглашения судебное решение можно обжаловать, подав апелляцию.

Напомним, в Одесской области военнослужащий за взятку переправлял военнообязанных в Приднестровье. Такая услуга стоила до 6,5 тысячи долларов.

Также мы сообщали, что на Харьковщине судили мужчину, который нанес государству ущерб на более 68 тысяч гривен. Нарушитель незаконно вырубил шесть ясеней.