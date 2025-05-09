На Рівненщині авто збило жінку — її не визнають потерпілою

Місце ДТП. Фото: Telegraph

У селі Даничів Рівненської області 4 квітня автомобіль збив жінку на велосипеді. Внаслідок ДТП вона отримала численні травми, однак правоохоронці відмовили визнати її потерпілою в інциденті.

Про це пише Telegraph у четвер, 8 травня.

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Відомо, що водій Ford Transit з агрофірми "Фаворит-Агро" збив 28-річну жінку на велосипеді Анастасію Кравчук. Вона дістала перелом, черепно-мозкову травму, забої та струс мозку внаслідок події, однак слідчі відмовили у статусі потерпілої.

Жінка розповіла, що першими на місці аварії з’явилися не лікарі, а "представники" компанії. За її словами, вони сміялися та обмінювалися жартами з поліцією. Сестра постраждалої зробила фото, як її непритомну забрала швидка.

Медики забирають постраждалу. Фото: Telegraph

Постраждала в лікарні. Фото: Telegraph

Видання пише, що чоловік жінки є чинним військовослужбовцем та був змушений повернутися додому, аби доглядати за дружиною. Через травми вона не в змозі навіть підійняти п’ятимісячну дитину.

Попри це слідча Ольга Юхніч відмовила у визнанні Анастасії потерпілою. Наразі по справі відкрите розслідування через порушення ПДР та йдеться про "легкі тілесні ушкодження", а також уточнюється, що водій авто на момент аварії був тверезий.

Що кажуть у поліції

За словами речниці поліції області Марії Юстицької, потерпілою особу можуть визнати у разі, якщо медики встановлять ушкодження середньої тяжкості.

"Вона спочатку надала документи, де лікувалася в першому закладі, а потім продовжила лікування в іншому і не поінформувала слідчу. Ні вона, ні адвокат. Після завершення лікування вона не надала документів", — сказала вона.

Відомо, що після допису жінки у соцмережах, слідча скерувала до суду клопотання про вилучення відповідних документів із медзакладу. Тепер очікуються на призначення додаткової судово-медичної експертизи.

Крім того, можуть провести інженерно-транспортну експертизу, щоб з’ясувати всі технічні обставини ДТП.

Постраждала в лікарні. Фото: Telegraph

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