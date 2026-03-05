Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Австрия хочет избавиться от нафтовой зависимости от США

Австрия хочет избавиться от нафтовой зависимости от США

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 19:23
Австрия призналась, почему стремятся избавиться от зависимости от США
Министр экономики, энергетики и туризма Республики Австрия Вольфганг Гаттманнсдорфер и Посол Украины в Австрии Василий Химинец. Фото: Новини.LIVE

Австрия имеет газовую и нефтяную зависимость от США. Правительство страны стремится избавиться от такого статуса, чтобы обезопасить себя от роста цен в результате военного конфликта на Востоке.

Об этом заявил федеральный министр экономики, энергетики и туризма Республики Австрия Вольфганг Гаттманнсдорфер, сообщают журналисты Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Австрия имеет 60% газовую зависимость от США

Министр экономики, энергетики и туризма Республики Австрия Вольфганг Гаттманнсдорфер прокомментировал ситуацию, которая сложилась в результате конфликта на Востоке.

"Раньше мы имели 80% зависимости от России, а теперь, в отличие от других стран ЕС, из Москвы не закупаем газ, нефть или продукты питания. Однако, мы наблюдаем, что сейчас получили зависимость от США — 60% нашей газовой и нефтяной энергии получаем из США", — объясняет чиновник.

По его словам, это слишком большая зависимость от штатов. Перед австрийскими компаниями поставили задачу — диверсифицировать предприятия, чтобы те получили возможность вернуться к украинским партнерам.

Напомним, Россия прибыль с продажи нефти реализует в модернизацию вооружения.

Также мы рассказывали, грозит ли украинцам дефицит топлива.

США Австрия нефть Россия
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации