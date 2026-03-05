Австрия призналась, почему стремятся избавиться от зависимости от США

Министр экономики, энергетики и туризма Республики Австрия Вольфганг Гаттманнсдорфер и Посол Украины в Австрии Василий Химинец. Фото: Новини.LIVE

Австрия имеет газовую и нефтяную зависимость от США. Правительство страны стремится избавиться от такого статуса, чтобы обезопасить себя от роста цен в результате военного конфликта на Востоке.

Об этом заявил федеральный министр экономики, энергетики и туризма Республики Австрия Вольфганг Гаттманнсдорфер, сообщают журналисты Новини.LIVE.

Австрия имеет 60% газовую зависимость от США

Министр экономики, энергетики и туризма Республики Австрия Вольфганг Гаттманнсдорфер прокомментировал ситуацию, которая сложилась в результате конфликта на Востоке.

"Раньше мы имели 80% зависимости от России, а теперь, в отличие от других стран ЕС, из Москвы не закупаем газ, нефть или продукты питания. Однако, мы наблюдаем, что сейчас получили зависимость от США — 60% нашей газовой и нефтяной энергии получаем из США", — объясняет чиновник.

По его словам, это слишком большая зависимость от штатов. Перед австрийскими компаниями поставили задачу — диверсифицировать предприятия, чтобы те получили возможность вернуться к украинским партнерам.

