Україна
Австрія хоче позбутися нафтової залежності від США

Австрія хоче позбутися нафтової залежності від США

Ua ru
Дата публікації: 5 березня 2026 19:23
Австрія зізналась, чому прагнуть позбутися залежності від США
Міністр економіки, енергетики та туризму Республіки Австрія Вольфганг Гаттманнсдорфер і Посол України в Австрії Василь Химинець. Фото: Новини.LIVE

Австрія має газову та нафтову залежність від США. Уряд країни прагне позбутися такого статусу, щоб убезпечити себе від зростання цін внаслідок воєнного конфлікту на Сході. 

Про це заявив федеральний міністр економіки, енергетики та туризму Республіки Австрія Вольфганг Гаттманнсдорфер, повідомляють журналісти Новини.LIVE.

Австрія має 60% газову залежність від США

Міністр економіки, енергетики та туризму Республіки Австрія Вольфганг Гаттманнсдорфер прокоментував ситуацію, яка склалась внаслідок конфлікту на Сході.

"Раніше ми мали 80% залежності від Росії, а тепер, на відміну від інших країн ЄС, з Москви не закуповуємо газ, нафту чи продукти харчування. Однак, ми спостерігаємо, що нині отримали залежність від США — 60%  нашої газової та нафтової енергії отримуємо зі США", — пояснює урядовець.

За його словами, це занадто велика залежність від штатів. Перед австрійськими компаніями поставили завдання — диверсифікувати підприємства, щоб ті отримали змогу повернутися до українських партнерів. 

Нагадаємо, Росія прибуток з продажу нафти реалізує в модернізацію озброєння.

Також ми розповідали, чи загрожує українцям дефіцит пального.

Анна Сірик - Журналістка
Автор:
Анна Сірик
