Главная Новости дня Австрия готова взять лидерство в восстановлении энергетики Украины

Австрия готова взять лидерство в восстановлении энергетики Украины

Ua ru
Дата публикации 5 марта 2026 18:08
Австрия назвала два украинских региона, в которые будет инвестировать - детали
Федеральный министр экономики, энергетики и туризма Республики Австрия Вольфганг Гаттманнсдорфер и Посол Украины в республике Австрия Василий Химинец. Фото: Новини.LIVE

Австрия ценит отношения с Украиной. В частности, они стремятся помочь с решением гуманитарных вопросов, восстановлением энергетики и стремятся к партнерству в сфере добычи зеленого водорода.

Об этом заявил федеральный министр экономики, энергетики и туризма Республики Австрия Вольфганг Гаттманнсдорфер, сообщают журналисты Новини.LIVE.

Читайте также:

Австрия будет инвестировать в восстановление Киевськой и Львовськой областей

Федеральный министр экономики, энергетики и туризма Австрии Вольфганг Гаттманнсдорфер проанонсировал планы относительно партнерских отношений с Украиной.

"Австрия безоговорочно поддерживает Украину. Мы выступаем за то, чтобы облегчить гуманитарные страдания. Мы активно вовлечены в деятельность украинского энергетического фонда поддержки. Сейчас мы также увеличили зимнюю помощь для особо уязвимых и пострадавших групп населения", — заявил министр.

Также Вена поддерживает 20-й пакет санкций против Москвы. Вольфганг Гаттманнсдорфер отметил, что Австрия еще до большой войны была шестым по величине инвестором в Украине и их предприятия готовы быть привлеченными в вопросах восстановления.

Между странами планируется подписание протокола СМК и Политической декларации о намерениях по имплементации Рамочного соглашения.

"Мы подпишем поручение, которое касается зеленого водорода. Это перспективное направление. Мы сосредоточимся на сфере транспортной помощи и имеем огромный потенциал в сферах сельского хозяйства, экономики, здравоохранения, а также финансовых инвестиций и страхования", — добавил австрийский министр.

Стратегически Австрия определила для себя два украинских региона, в которые будут инвестировать средства — Киевськая и Львовськая области.

Напомним, министр иностранных дел Австрии призналась, когда Украина сможет стать членом ЕС.

Также в Украине подсчитали убытки в сфере энергетики после тяжелой зимы.

деньги Украина Австрия сфера энергетики
Анна Сирык - Журналистка
Автор:
Анна Сирык
